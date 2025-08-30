Двум категориям белорусов лучше не садится за руль в ближайшие дни

Двум категориям белорусов лучше не садится за руль в ближайшие дни1
30.08.2025, 14:21
Стало известно, где пройдут рейды ГАИ.
В белорусской Госавтоинспекции дали «настоятельные рекомендации» отказаться от поездок на автомобиле за рулем некоторым белорусам.
Все из-за жары, которую спрогнозировали синоптики.
Так, по данным Белгидромета, 30 августа ожидается до +30-33°С, 31 августа — до +27..+33°С. При этом, не сильно упадут температуры в некоторых регионах и 1-2 сентября. Согласно прогнозу, по югу — до +30, по остальной Беларуси — +20..+28°С.
Как подчеркнули инспекторы, при такой погоде водители и пешеходы быстрее утомляются, внимание рассеивается, реакция значительно ухудшается.
У многих появляется:
усталость;
головокружение;
вялость;
сонливость.
Особенно ГАИ призвала отказаться от поездок двум категориям белорусов: метеозависимым и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если это невозможно, там посоветовали брать с собой нужные лекарства.
«Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. Пейте больше воды, постоянно контролируйте свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости остановитесь в тени, отдохните, умойтесь прохладной водой», — дали рекомендации в Госавтоинспекции.
Кроме того, там напомнили, что нельзя оставлять в жару в машине детей и домашних питомцев.
Где в Беларуси объявили рейды?
К слову, также в Госавтоиспекции сообщили об усилении контроля за дорожным движением на выходных 30-31 августа. Так, в Могилевской области особое внимание пообещали обратить на:
водителей в состоянии алкогольного опьянения;
бесправников;
пешеходов, которые «игнорируют соблюдение ПДД».
«Рейды проходят с применением гласного и смешанного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов», — отметили правоохранительные органы.
Специальные рейды во время акции «Внимание — дети!» проводят инспекторы ДПС и по всей Беларуси — до 5 сентября. ГАИшники следят, чтобы все ездили днем с ближним светом фар.
А еще в Минской области, чтобы ловить нарушителей ПДД, запускают дроны. Так, инспекторы сообщили, что во время одного из профилактических рейдов зафиксировали 4 факта нарушения правил обгона.
«Беспилотник с высокой точностью заснял опасные маневры водителей, которые создавали угрозу безопасности дорожного движения», — сообщили правоохранители. В отношении нарушителей составили административки, некоторым грозит лишение прав до 1 года.