Двум категориям белорусов лучше не садится за руль в ближайшие дни 1 30.08.2025, 14:21

4,256

Стало известно, где пройдут рейды ГАИ.

В белорусской Госавтоинспекции дали «настоятельные рекомендации» отказаться от поездок на автомобиле за рулем некоторым белорусам.

Все из-за жары, которую спрогнозировали синоптики.

Так, по данным Белгидромета, 30 августа ожидается до +30-33°С, 31 августа — до +27..+33°С. При этом, не сильно упадут температуры в некоторых регионах и 1-2 сентября. Согласно прогнозу, по югу — до +30, по остальной Беларуси — +20..+28°С.

Как подчеркнули инспекторы, при такой погоде водители и пешеходы быстрее утомляются, внимание рассеивается, реакция значительно ухудшается.

У многих появляется:

усталость;

головокружение;

вялость;

сонливость.

Особенно ГАИ призвала отказаться от поездок двум категориям белорусов: метеозависимым и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если это невозможно, там посоветовали брать с собой нужные лекарства.

«Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. Пейте больше воды, постоянно контролируйте свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости остановитесь в тени, отдохните, умойтесь прохладной водой», — дали рекомендации в Госавтоинспекции.

Кроме того, там напомнили, что нельзя оставлять в жару в машине детей и домашних питомцев.

Где в Беларуси объявили рейды?

К слову, также в Госавтоиспекции сообщили об усилении контроля за дорожным движением на выходных 30-31 августа. Так, в Могилевской области особое внимание пообещали обратить на:

водителей в состоянии алкогольного опьянения;

бесправников;

пешеходов, которые «игнорируют соблюдение ПДД».

«Рейды проходят с применением гласного и смешанного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов», — отметили правоохранительные органы.

Специальные рейды во время акции «Внимание — дети!» проводят инспекторы ДПС и по всей Беларуси — до 5 сентября. ГАИшники следят, чтобы все ездили днем с ближним светом фар.

А еще в Минской области, чтобы ловить нарушителей ПДД, запускают дроны. Так, инспекторы сообщили, что во время одного из профилактических рейдов зафиксировали 4 факта нарушения правил обгона.

«Беспилотник с высокой точностью заснял опасные маневры водителей, которые создавали угрозу безопасности дорожного движения», — сообщили правоохранители. В отношении нарушителей составили административки, некоторым грозит лишение прав до 1 года.

