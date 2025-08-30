закрыть
30 августа 2025, суббота, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Двум категориям белорусов лучше не садится за руль в ближайшие дни

1
  • 30.08.2025, 14:21
  • 4,256
Двум категориям белорусов лучше не садится за руль в ближайшие дни

Стало известно, где пройдут рейды ГАИ.

В белорусской Госавтоинспекции дали «настоятельные рекомендации» отказаться от поездок на автомобиле за рулем некоторым белорусам.

Все из-за жары, которую спрогнозировали синоптики.

Так, по данным Белгидромета, 30 августа ожидается до +30-33°С, 31 августа — до +27..+33°С. При этом, не сильно упадут температуры в некоторых регионах и 1-2 сентября. Согласно прогнозу, по югу — до +30, по остальной Беларуси — +20..+28°С.

Как подчеркнули инспекторы, при такой погоде водители и пешеходы быстрее утомляются, внимание рассеивается, реакция значительно ухудшается.

У многих появляется:

усталость;

головокружение;

вялость;

сонливость.

Особенно ГАИ призвала отказаться от поездок двум категориям белорусов: метеозависимым и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если это невозможно, там посоветовали брать с собой нужные лекарства.

«Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. Пейте больше воды, постоянно контролируйте свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости остановитесь в тени, отдохните, умойтесь прохладной водой», — дали рекомендации в Госавтоинспекции.

Кроме того, там напомнили, что нельзя оставлять в жару в машине детей и домашних питомцев.

Где в Беларуси объявили рейды?

К слову, также в Госавтоиспекции сообщили об усилении контроля за дорожным движением на выходных 30-31 августа. Так, в Могилевской области особое внимание пообещали обратить на:

водителей в состоянии алкогольного опьянения;

бесправников;

пешеходов, которые «игнорируют соблюдение ПДД».

«Рейды проходят с применением гласного и смешанного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов», — отметили правоохранительные органы.

Специальные рейды во время акции «Внимание — дети!» проводят инспекторы ДПС и по всей Беларуси — до 5 сентября. ГАИшники следят, чтобы все ездили днем с ближним светом фар.

А еще в Минской области, чтобы ловить нарушителей ПДД, запускают дроны. Так, инспекторы сообщили, что во время одного из профилактических рейдов зафиксировали 4 факта нарушения правил обгона.

«Беспилотник с высокой точностью заснял опасные маневры водителей, которые создавали угрозу безопасности дорожного движения», — сообщили правоохранители. В отношении нарушителей составили административки, некоторым грозит лишение прав до 1 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип