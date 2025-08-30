Убийство Парубия: во Львове объявили спецоперацию

Убийство Парубия: во Львове объявили спецоперацию2
Начато досудебное расследование.
Во Львове после убийства экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия введена спецоперация «Сирена», начато досудебное расследование.
Об этом сообщает Telegram Офиса Генерального прокурора Украины.
«По предварительным данным, сегодня, 30 августа, во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте. Нападающий скрылся, в городе введена специальная операция «Сирена», - отметили в Офисе Генпрокурора.
Сообщается, что на месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты. Установление личности нападавшего и обстоятельств преступления продолжается. Старшим группы прокуроров определен руководитель Львовской областной прокуратуры.