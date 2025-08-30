В России выявили второй случай лихорадки чикунгунья

В России выявили второй случай лихорадки чикунгунья2
Роспотребнадзор сообщил подробности.
Роспотребнадзор подтвердил второй завозной случай лихорадки чикунгунья в России. Заболевание выявлено у члена семьи, вернувшейся из Шри-Ланки. Первый случай заражения был выявлен ранее у другого члена этой же семьи.
«После выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. Все они — члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке. Результаты обследования оказались положительными на вирус чикунгунья еще у одного из них», — информирует ведомство. Биоматериалы пациентов направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» для проведения дополнительных исследований.
Первый случай заболевания был зарегистрирован 29 августа у мужчины, вернувшегося с 10-дневного отдыха на Шри-Ланке. Пациент был госпитализирован в московскую клинику в состоянии средней степени тяжести.
Роспотребнадзор подчеркнул, что риска распространения инфекции внутри РФ нет: чикунгунья не передается от человека к человеку, а может распространяться исключительно через укусы определенных видов комаров.
Чикунгунья — это вирусная инфекция, переносимая желтолихорадочными и азиатскими тигровыми комарами, обитающими в Африке, Азии и странах Латинской Америки. Первые признаки болезни проявляются спустя 4–8 дней после укуса и включают резкую боль в мышцах и суставах, высокую температуру, отёки, тошноту, сыпь, усталость и головные боли.
Как правило, заболевание протекает без серьезных последствий, однако в группе риска находятся младенцы, пожилые люди и пациенты с иммунодефицитами.