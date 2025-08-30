В разных уголках Беларуси запрещают продажу алкоголя 4 30.08.2025, 14:54

1,912

Приобрести нельзя будет все виды спиртного, однако есть нюансы.

В Беларуси вводится запрет на реализацию алкогольной продукции. Это следует из документов, которые опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Приобрести нельзя будет все виды спиртосодержащих напитков, однако в любом правиле всегда есть исключения.

Действие ограничений продлится сутки.

Местные власти в различных уголках Беларуси решили провести «День трезвости». Так, сухой день календаря стартует 1 сентября в полночь, а завершится в 24:00.

Какие районы в списке

Впрочем, запрет носит не повсеместный характер. Провести соответствующее мероприятия приняли решение несколько районов в самых разных регионах страны.

Так, 1 сентября нельзя будет купить алкоголь в Шкловском, Белыничском, Бобруйском, Дрибинском, Ивацевичском, Ивановском и Мстиславском районах.

Подобную акцию намерены провести по всей стране. Ведь ранее ее уже анонсировали и другие районы.

Не первый и не последний

К примеру, Кировский район Могилевской области проведет акцию 1 сентября, 14 и 21 октября.

Вероятнее всего, что ближе к этим датам провести акцию «День трезвости» решат и другие города страны. В это время запретят продажу спиртного, но также организуют мероприятия по здоровому образу жизни и профилактике алкоголизма.

К слову, приобрести спиртное в магазинах будет проблематично, однако останутся места, торгующие горячительными напитками. Запрет не касается кафе и ресторанов, а также не действует в случаях проведения поминок, свадеб и юбилеев.

