В разных уголках Беларуси запрещают продажу алкоголя
- 30.08.2025, 14:54
- 1,912
Приобрести нельзя будет все виды спиртного, однако есть нюансы.
В Беларуси вводится запрет на реализацию алкогольной продукции. Это следует из документов, которые опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Приобрести нельзя будет все виды спиртосодержащих напитков, однако в любом правиле всегда есть исключения.
Действие ограничений продлится сутки.
Местные власти в различных уголках Беларуси решили провести «День трезвости». Так, сухой день календаря стартует 1 сентября в полночь, а завершится в 24:00.
Какие районы в списке
Впрочем, запрет носит не повсеместный характер. Провести соответствующее мероприятия приняли решение несколько районов в самых разных регионах страны.
Так, 1 сентября нельзя будет купить алкоголь в Шкловском, Белыничском, Бобруйском, Дрибинском, Ивацевичском, Ивановском и Мстиславском районах.
Подобную акцию намерены провести по всей стране. Ведь ранее ее уже анонсировали и другие районы.
Не первый и не последний
К примеру, Кировский район Могилевской области проведет акцию 1 сентября, 14 и 21 октября.
Вероятнее всего, что ближе к этим датам провести акцию «День трезвости» решат и другие города страны. В это время запретят продажу спиртного, но также организуют мероприятия по здоровому образу жизни и профилактике алкоголизма.
К слову, приобрести спиртное в магазинах будет проблематично, однако останутся места, торгующие горячительными напитками. Запрет не касается кафе и ресторанов, а также не действует в случаях проведения поминок, свадеб и юбилеев.