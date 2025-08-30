В Минске заметили странную машину-трансформер 1 30.08.2025, 15:26

«Робокоп какой-то заправляется».

На заправке в Минске заметили обычный автомобиль с огромными колесами. Пользователи TikTok заявили, что в таком видео она доедет только до первого поста ГАИ, пишет Telegraf.news.

«Чего только не увидишь на минских заправках. Робокоп какой-то заправляется», — слышно в одном из роликов.

Почему машину сравнили с персонажем серии фильмов Робокопом — не совсем понятно. А вот пользователи в комментариях заявили, что это больше похоже на авто-трансформер, «болотоход» или «чертолет».

Один из зрителей заявил, что машина в таком виде проедет только «до первого поста ГАИ», намекая на то, что водителя за это могут оштрафовать. Кто-то отметил, что по ПДД изменения конструкции и внешнего вида автомобиля без разрешения Госавтоиспекции недопустимы.

На самом деле владелец машины не первый раз ее так «тюнингует» и публикует видео в TikTok. Например, в прошлый раз он поставил этому авто колеса от садовой тачки.

К слову, в комментариях мужчина утверждает, что за одну из модернизаций уже получил штраф.

