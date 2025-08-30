ВСУ взяли на вооружение австралийские танки Abrams 30.08.2025, 15:42

Эти танки отличаются от базовой версии.

Все признаки указывают на то, что подразделение «Скала» получило танки Abrams, переданные Австралией. Первая партия прибыла в Украину в июле, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Австралия объявила о передаче Украине 49 M1 Abrams еще в октябре 2024 года. Эти танки отличаются от базовой версии. Они модернизированы до варианта M1A1 AIM SA: оснащены цифровой системой управления огнем, тепловизорами, улучшенной связью и спутниковой навигацией. Также на них установлена новая броня без обедненного урана, который строго контролируется при экспорте.

Кроме того, двигатели австралийских Abrams адаптированы для работы на дизельном топливе вместо авиационного керосина JP-8, что упрощает логистику для ВСУ.

Неясно, появились ли эти танки на передовой. Видео «Скалы» с их «прибытия» использует архивные кадры 47-й бригады. При этом на фоне ожесточенных боев за Покровск, ключевой логистический узел в Донецкой области, эксперты ожидают скорое появление Abrams в бою.

Ранее сообщалось, что Украина получила также модернизированные Leopard 1A5 и продолжает использовать Leopard 2A4 на этом направлении.

Несмотря на уязвимость танков перед дронами на поле боя, их роль остается значимой в удержании линии обороны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com