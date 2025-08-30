Какое масло самое полезное?
Эксперты единодушно выбрали фаворита для кухни и здоровья.
Эксперты рассказали, что при выборе масла учитывают несколько ключевых критериев.
Когда речь идет о приготовлении пищи, обычно не обходится без жира. Он не дает блюдам прилипать к сковороде, равномерно распределяет вкус (а иногда и добавляет собственный) и помогает организму усваивать жирорастворимые витамины, пишет Realsimple.
Выбор жиров и кулинарных масел действительно широкий: оливковое, авокадо, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, сливочное масло, гхи, животный жир и тому подобное. Каждый продукт имеет свой особый вкус и питательные свойства, поэтому сделать выбор не так просто.
В таких случаях отличными советчиками могут стать дипломированные диетологи. Издание пообщалось с четырьмя специалистами, чтобы узнать, какое растительное масло они чаще всего выбирают для приготовления блюд - и, что интересно, все они назвали один и тот же вариант.