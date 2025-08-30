«Трампу нужно понять, что Путин — психопат» 30.08.2025, 16:02

Наталья Радина

Президент США не понимает первопричину войны России против Украины.

Об этом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала в интервью известному журналисту Евгению Киселеву:

— Недавно Дональд Трамп заявил, что причина войны в личностном конфликте между Путиным и президентом Украины Зеленским. Трамп не понимает, что имперская Россия продолжает захватывать территории. Он не понимает, что происходит с Беларусью, которая фактически оккупирована и захвачена Россией из-за поддержки пророссийской лукашенковской диктатуры на протяжении более 30 лет. И когда вот такой уровень понимания проблем (скорее непонимания) — сложно представить, что Трамп готов сегодня как-то серьезно бороться как с российской, так и с белорусской диктатурой.

Но мы же знаем, что идет имперская война. И кто бы ни был во главе Украины, если бы это был такой же принципиальный человек, как Владимир Зеленский, он вызывал бы точно такую же реакцию со стороны Путина. Мне кажется, важно понять еще одну вещь относительно Путина — он психопат.

Разговаривать с ним, пытаясь приводить какие-то аргументы, говорить ему, что «тебе невыгодна эта война», что «пора бы уже остановиться, ведь у России сегодня колоссальные проблемы, связанные с экономикой», бесполезно. Мы видим, что есть проблемы уже с личным составом — не хватает военнослужащих в российской армии, на добровольной основе все меньше людей хотят воевать против Украины. Есть колоссальный дефицит кадров. Не только на военных предприятиях, но и на гражданских. Есть все-таки ущерб от этих санкций, введенных с Запада, которые мы ругаем, но на самом деле они действуют. Они все равно наносят ущерб. Идет также огромное сокращение доходов от продажи энергоресурсов. Кроме того, мы видим, что Украина очень удачно по нефтепроводам и НПЗ, возник дефицит топлива в самой России.

И в этой ситуации Путин все равно продолжает войну. Он психопат, который не смотрит на ущерб, наносимый России. Ему надо захватывать новые земли, устанавливать контроль над территориями наших стран. 12 августа было 25 лет, когда затонула подлодка «Курск». И снова показывали эти кадры, когда Путин говорит про подлодку: «Она утонула». Вы помните эти кадры? Он улыбается. Более того, в день этой трагедии Путин уехал в отпуск в Сочи. Не оказали никакой помощи, не спасли этих людей, хотя могли, и многие страны предлагали России помощь в спасении моряков.

Я вот в очередной раз, увидев эти кадры, которые мелькали в медиа и в социальных сетях в эти дни, увидев это лицо, просто поняла, он психопат.

Чего мы от него хотим? Мир может наступить только в одном случае: когда будет поражение России в этой войне. И никак иначе. Никакие мирные соглашения с сегодняшней Россией и с Путиным не будут работать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com