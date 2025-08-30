закрыть
30 августа 2025, суббота, 17:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

После смерти Кобзона всплыла неудобная правда о его связях с Украиной

10
  • 30.08.2025, 16:23
  • 6,640
После смерти Кобзона всплыла неудобная правда о его связях с Украиной

Что скрывал ярый путинист?

7 лет назад ушел из жизни Иосиф Кобзон — советский и российский певец, который в течение десятилетий оставался одной из самых громких фигур эстрады, а последние годы жизни вызвал в медиа неоднозначную реакцию из-за своей ярой поддержки политики Кремля. Его позиция в отношении Украины и собственные политические амбиции долгое время ставили артиста в центр международных скандалов.

Однако после его смерти всплыла неожиданная правда: Кобзон фактически пытался усидеть на двух стульях, одновременно будучи ярым путинистом и имея глубокие личные связи с Украиной. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.

Антиукраинские заявления и поддержка Кремля

Иосиф Кобзон, родом из Донецкой области, активно поддерживал аннексию Крыма и действия россиян на Донбассе. Артист неоднократно комментировал события на Майдане и войну на востоке Украины в громких и резких выражениях.

В частности, о Крыме Кобзон заявлял: «Мы (Россия. – Ред.) взяли на себя непосильную ношу – Крым. Это исконно российская территория, которую мы финансируем из нашего убогого российского бюджета».

О Донбассе певец высказывался еще резче: «Донбасс никто не ставил на колени и никому не дано этого сделать. Мы никогда не будем петь украинский гимн, пока будут живы жители Донецка, пока жив я. У нас есть свои гимны и песни, которые мы будем петь».

Он также называл Украину «сумасшедшей» и «американской марионеткой», критиковал волонтеров и власть после Революции Достоинства, а позицию Петра Порошенко относительно поздравления дончан с днем города называл «предательской».

Из-за такой ярой антиукраинской позиции Кобзон получил санкции от Украины: блокирование активов, запрет на вывод капиталов и лишение государственных наград, включая звание народного артиста Украины.

Связь с Путиным

После смерти артиста вспоминают его близость к Кремлю. На церемонию прощания с Кобзоном приехали диктатор РФ Владимир Путин и тогдашний премьер Дмитрий Медведев. Путин почтил память певца минутой молчания, пообщался с родными и положил букет к гробу. Такое внимание свидетельствовало о высоком статусе Кобзона в путинской России.

Иосиф Кобзон также имел давние связи с КГБ и советскими спецслужбами. По данным соавтора книги «КГБ играет в шахматы» Владимира Попова, Кобзон в 1970-х годах пополнил ряды агентов 5-го управления КГБ, где оставался на связи с руководителем генералом Филиппом Бобковым. Связь с Бобковым обеспечили ему карьерный рост, высокие гонорары и звание народного артиста СССР.

Неожиданная украинская сторона

Несмотря на антикремлевские настроения украинцев и собственную пророссийскую риторику, Кобзон имел глубокие связи с Украиной. Как рассказал украинский композитор Александр Злотник, Кобзон даже получил украинский паспорт по распоряжению Леонида Кучмы, чтобы участвовать в политических кампаниях. Он мог выступать в поддержку украинских политических сил и пел на украинском языке, хотя публично демонстрировал пророссийскую позицию.

Легендарный композитор Игорь Поклад знал, что в предсмертные дни Кобзон начал общаться с родными на украинском языке, грезил на украинском, находясь без сознания. Это подтверждает: даже во времена открытой пророссийской деятельности артист сохранял связь со своими корнями.

Кобзон оставил после себя неоднозначное наследие. С одной стороны, он поддерживал аннексию Крыма, выступал в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», получил звание «героя ДНР» и стал почетным гражданином нескольких пророссийских администраций. С другой стороны, его украинские корни и неизвестные широкой общественности факты свидетельствуют, что певец пытался балансировать между двумя мирами.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип