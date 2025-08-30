В Минске таксист хотел спасти отношения с девушкой необычным способом
- 30.08.2025, 16:10
Чем закончилась эта история?
В Минске возбудили уголовное дело против 26-летнего таксиста, который украл забытые пассажиркой букеты цветов, чтобы подарить их своей девушке, сообщает пресс-служба минской милиции
Жительница Минска после празднования дня рождения возвращалась домой на такси и везла с собой три букета цветов. Выходя из машины, она забыла забрать букеты и так и отправилась домой без них. Позже минчанка вспомнила об этом и связалась с таксистом, но он ответил, что в его машине букетов нет.
Тогда девушка обратилась с заявлением в Московское РУВД Минска - как-никак, стоимость букетов составляла 350 рублей.
Милиционеры установили личность водителя. Оказалось, что 26-летний таксист решил использовать забывчивость пассажирки в своих целях. Из трех букетов цветов он выбрал самый красивый и подарил его своей девушке. Более того, парень даже успел выложить видео с украденным букетом в своих соцсетях - это и помогло подтвердить его причастность к краже.