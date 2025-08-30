закрыть
Это акт политического терроризма

  • Арсений Яценюк
  • 30.08.2025, 16:57
Это акт политического терроризма

Заказчики убийства – в Кремле.

Андрей…

Друг, соратник, патриот…

Государственный деятель, Глава Верховной Рады VIII созыва, народный депутат, лидер самообороны Майдана, человек, посвятивший свою жизнь Украине, боролся и отдал ее за нашу Свободу и Независимость.

Это не рядовое убийство. Это акт политического терроризма русской кагэбешной банды.

Заказчики убийства – в Москве, в Кремле, на Лубянке. Те же, что убили тысячи украинских политических деятелей, писателей, поэтов, ученых.

Это убийство – по приказу преступника Путина. Убивают, потому что боятся. От страха и отчаяния. Свободная и независимая Украина несет им смерть.

Они стремятся сломить нашу свободу. Но этого никогда не произойдет.

Наше общее дело, наша мечта и вера в свободную Украину сбудется – как этого хотел и ради чего жил и боролся Андрей Парубий. Заказчики и исполнители должны предстать перед международным судом над военными преступниками. Справедливая казнь и пожизненное проклятие русским извергам.

Вечная память великому украинцу Андрею Парубию. Искренние соболезнования семье и всей стране…

Арсений Яценюк, Facebook

