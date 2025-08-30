Трамп хочет больше «гибкости» от России 30.08.2025, 17:15

Иначе грозится выйдет из переговоров.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выйти из переговоров по войне РФ против Украины. Он хочет, чтобы стороны показали больше «гибкости», сообщает Axios.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал Axios, что Трамп серьезно рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий, пока «одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости».

«Мы будем сидеть сложа руки и наблюдать. Пусть они немного поборются, а потом посмотрим, что произойдет», - сказал чиновник.

По словам источников издания, в Белом доме считают, что европейские лидеры подталкивают Украину к ожиданию «лучшей сделки».

Американские чиновники считают, что британские и французские чиновники настроены более конструктивно. Но они жалуются, что другие крупные европейские страны хотят, чтобы «США несли все расходы войны, сами же не вкладывая в это ни копейки».

Высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах с США по войне в Украине, выразил удивление критикой со стороны США.

