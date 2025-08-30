Август уходит с солнцем и теплом 30.08.2025, 17:25

Какой будет погода в последний день лета в Беларуси?

До плюс 33 градусов и местами грозы ожидаются в Беларуси в последний день лета. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 31 августа, в стране будет действовать оранжевый уровень опасности. В дневные часы на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов тепла.

Прогнозируется переменная облачность. Местами, преимущественно по западной половине, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью от 13 до 19 градусов тепла, местами плюс 11-12, максимальная днем составит от 27 до 33 градусов тепла, в западных и северо-западных районах - 22-26 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com