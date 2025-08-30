закрыть
30 августа 2025, суббота, 17:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Август уходит с солнцем и теплом

  • 30.08.2025, 17:25
Август уходит с солнцем и теплом

Какой будет погода в последний день лета в Беларуси?

До плюс 33 градусов и местами грозы ожидаются в Беларуси в последний день лета. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 31 августа, в стране будет действовать оранжевый уровень опасности. В дневные часы на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов тепла.

Прогнозируется переменная облачность. Местами, преимущественно по западной половине, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью от 13 до 19 градусов тепла, местами плюс 11-12, максимальная днем составит от 27 до 33 градусов тепла, в западных и северо-западных районах - 22-26 градусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип