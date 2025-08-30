закрыть
30 августа 2025, суббота, 17:58
Тимановская о польской сборной: Теперь мы одна команда

  • 30.08.2025, 17:38
Тимановская о польской сборной: Теперь мы одна команда

Белорусская бегунья стала чемпионкой Польши и готовится к мировому первенству в Токио.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которая теперь представляет Польшу, рассказала «Белсату», что в начале ее карьеры в новой сборной отношения с партнершами были напряженными. Сначала девушки приняли ее враждебно, так как она заняла место в эстафете и сразу показала высокий результат. На то, чтобы наладить доверие, потребовалось почти два года.

«Скажу честно, это было нелегко, и первый год в команде был очень тяжелым. В том числе и психологически, потому что меня не сразу приняли. Когда вошла в сборную и выступила на первом чемпионате Польши, взяла серебро. И девочки очень негативно ко мне настроились, потому что пришла белоруска, заняла второе место и забрала одно место в эстафете, потому что в эстафете бегут четыре человека. Соответственно, четвертый человек, который был до меня, выбыл из этой эстафеты, я заняла его место, и пришлось два года налаживать связь с девочками».

Ситуация изменилась после прошлогодней Олимпиады в Париже, где спортсменки больше сблизились. Важную роль сыграла и смена тренера: предыдущий создавал напряжение в команде, а новый, наоборот, помогает наладить дружескую атмосферу. Теперь в сборной нет внутренней враждебности, девочки поддерживают друг друга даже на индивидуальных дистанциях.

Неделю назад Тимановская стала чемпионкой Польши на 100 метров и планирует в будущем завоевать золото также на 200 метров. На последнем чемпионате она не смогла бегать эту дистанцию из-за болезни, но все же показала лучший результат сезона.

Спортсменка сравнила опыт в Польше с тем, что было в Беларуси: когда она жаловалась на тренерские методы, там ее просто заставляли молчать и тренироваться. В Польше же к мнению атлетов прислушиваются.

В сентябре польская сборная выступит на чемпионате мира в Токио, и Тимановская рассчитывает, что их эстафета покажет еще лучший результат, чем два года назад в Будапеште, где они заняли пятое место.

