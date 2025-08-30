закрыть
Пара обручилась во время матча Арины Соболенко на US Open

3
  • 30.08.2025, 17:55
Пара обручилась во время матча Арины Соболенко на US Open

Фотофакт.

Один из болельщиков, посетивших матч 3-го круга US Open с участием белорусской теннисистки, попросил свою возлюбленную выйти за него замуж, сообщает championat.com.

Эпизод случился на арене Луи Армстронга. Именно там Арина Соболенко переиграла соперницу из Канады Лейлу Фернандес.

Фанат по окончании встречи ошарашил свою девушку предложением руки и сердца. Она ответила на это согласием.

«Я старательно пыталась не улыбаться, но это было очень мило. Желаю этой паре счастливого брака!» - сказала на пресс-конференции Соболенко.

