Зеленский: Убийство Парубия было тщательно подготовлено

  • 30.08.2025, 18:22
  • 1,078
Президент Украины подчеркнул, что дело находится под его личным контролем.

Министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко проводят регулярные доклады президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно убийства бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Расследуются обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано - все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления», - сказал Зеленский.

Он также добавил, что к расследованию привлечена Служба безопасности Украины, в частности был проведен разговор с главой СБУ Василием Малюком.

«Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию. Мои соболезнования родным и близким, друзьям Андрея Парубия. Вечная память!» - добавил Зеленский.

