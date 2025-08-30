закрыть
30 августа 2025, суббота, 19:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как авто с тонировкой будут проходить техосмотр?

1
  • 30.08.2025, 18:34
Как авто с тонировкой будут проходить техосмотр?

Минтранс сделал разъяснение.

В Минтрансе рассказали, как теперь автомобили с тонированными стеклами будут проходить техосмотр.

Новые правила в Беларуси вступают в силу с 1 сентября.

Согласно нововведениям, теперь на задних и боковых стеклах легковушек можно устанавливать жалюзи, шторки и пленочные покрытия.

Однако вопросы у людей возникли, когда оказалось, что эти требования не соответствуют техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

В нем прописано, что дополнительные предметы или покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, не допускаются.

В связи с этим «Белтехосмотр» направил запросы в Госстандарт и Минтранс.

Что ответили Минтранс?

Минтранс, МВД и Государственный комитет по стандартизации официально подтвердили, что автомобили с тонированными стеклами смогут беспрепятственно пройти техосмотр. Это касается легковых машин с наружными зеркалами заднего вида.

При этом тонировка должна соответствовать требованиям законодательства.

Так, обзорность с места водителя не должна ограничиваться, а светопропускание лобового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70%. Кроме того, запрещены покрытия с зеркальным эффектом и искажением цветов (белого, красного, зеленого, синего, желтого).

В то же время требования по тонировке не распространяются на авто с бронезащитой (светопропускание от 60%) и автобусы, перевозящие пассажиров.

Правила основаны на Техрегламенте ТР ТС 018/2011 и ПДД Беларуси (редакция 2025 года).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип