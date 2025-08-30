Как авто с тонировкой будут проходить техосмотр? 1 30.08.2025, 18:34

Минтранс сделал разъяснение.

В Минтрансе рассказали, как теперь автомобили с тонированными стеклами будут проходить техосмотр.

Новые правила в Беларуси вступают в силу с 1 сентября.

Согласно нововведениям, теперь на задних и боковых стеклах легковушек можно устанавливать жалюзи, шторки и пленочные покрытия.

Однако вопросы у людей возникли, когда оказалось, что эти требования не соответствуют техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

В нем прописано, что дополнительные предметы или покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, не допускаются.

В связи с этим «Белтехосмотр» направил запросы в Госстандарт и Минтранс.

Что ответили Минтранс?

Минтранс, МВД и Государственный комитет по стандартизации официально подтвердили, что автомобили с тонированными стеклами смогут беспрепятственно пройти техосмотр. Это касается легковых машин с наружными зеркалами заднего вида.

При этом тонировка должна соответствовать требованиям законодательства.

Так, обзорность с места водителя не должна ограничиваться, а светопропускание лобового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70%. Кроме того, запрещены покрытия с зеркальным эффектом и искажением цветов (белого, красного, зеленого, синего, желтого).

В то же время требования по тонировке не распространяются на авто с бронезащитой (светопропускание от 60%) и автобусы, перевозящие пассажиров.

Правила основаны на Техрегламенте ТР ТС 018/2011 и ПДД Беларуси (редакция 2025 года).

