Нашли девушку и ее шестилетнего сына, пропавших неделю назад
- 30.08.2025, 18:59
С ними все в порядке.
29-летняя Виктория Черноусова и ее 6-летний сын Лев Черненький пропали 23 августа: они вышли на прогулку из дома на улице Одинцова и обратно не вернулись. До сегодняшнего дня их местонахождение оставалось неизвестным: были предположения, что девушка вместе с ребенком могла покинуть территорию Беларуси.
Сейчас же сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска установили местонахождение женщины и ее ребенка в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Сообщается, что с ними все в порядке.