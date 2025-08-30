Нашли девушку и ее шестилетнего сына, пропавших неделю назад 30.08.2025, 18:59

1,836

С ними все в порядке.

29-летняя Виктория Черноусова и ее 6-летний сын Лев Черненький пропали 23 августа: они вышли на прогулку из дома на улице Одинцова и обратно не вернулись. До сегодняшнего дня их местонахождение оставалось неизвестным: были предположения, что девушка вместе с ребенком могла покинуть территорию Беларуси.

Сейчас же сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска установили местонахождение женщины и ее ребенка в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Сообщается, что с ними все в порядке.

