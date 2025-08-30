закрыть
Зеленский провел разговор Моди

  • 30.08.2025, 19:11
Зеленский провел разговор Моди

Премьер Индии поддержал необходимость прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который поддержал необходимость прекращения огня в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

«Только что я говорил с Премьер-министром Индии Моди именно о том, что сейчас происходит. Россия продолжает войну, продолжает убийства. Важно, что Премьер-министр Индии поддержал, что прекращение огня нужно и тогда это будет четкий сигнал, что Россия готова к дипломатии. Рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае», - отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин только «морочит голову лидерам и втягивает их себе в сообщники».

«Отвергает угрозу санкций, откладывает таким образом. Больше ничего его не интересует. Важно, чтобы мы вместе дожали Россию до прекращения войны», - добавил он.

