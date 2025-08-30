Сеньор Путин ищет себе вассала поновее и порезвее 2 Письма к дочери

30.08.2025, 19:17

1,442

Иначе зачем спецслужбам интересоваться анализами истекающего гаранта.

Кое-кто говорил с Трампом полчаса, а разговоров ему хватило на две недели. И не ему одному. Они уже две недели обсуждают этот разговор всем телевизором. Объясняют, про его всемирногеополитическое значение и роль истекающего гаранта в глобальных мирных урегулированиях.

Вот в интервью китайской журналистке кое-кто намекнул, что американские пошлины Китаю тоже он отменил. И знаешь, я не удивлен. Со своим всемирногеополитическим значением кое-кто у себя в телевизоре много чего уже урегулировал. Даже больше, чем Трамп.

Тем более перед поездкой в Китай делать такие намеки исключительно полезно. Всерьез их никто, кроме личного телевизора не примет, но может хоть осадочек какой-нибудь останется.

Потому что кое-кто годами набивается в вассалы к товарищу Си, а его туда не берут. У товарища Си вассал Путин. А мы же знаем, что вассал моего вассала — не мой вассал.

И это, конечно, очень обидно. Потому что от сеньора Путина кое-кому хотелось бы держаться подальше. Во-первых, у сеньора Путина плохо с золотым запасом. А кому нужен такой сеньор, у которого нету приличного золотого запаса?

Во-вторых, сеньор Путин много просит и мало дает. Ну а что он может дать, если у него нету приличного золотого запаса?

В-третьих, сеньор Путин просит странного. Когда шли брать Киев за три дня, у кое-кого были понятные и простые человеческие желания. Он хотел получить денег за бескорыстно оказанные союзнику услуги и Одесский порт в компенсацию своих моральных страданий.

А не этого вот всего экзистенциального геополитического противостояния с неопределенным, но почти определенно трагичным для обоих соучастников результатом.

В-четвертых, у сеньора Путина экономика начинает тонуть. Поэтому надо рубить канаты, чтобы уже отгребать подальше. Все отгребают, и кое-кто бы тоже отгребал. Если бы ему было куда. Но пока он отгребает только последствия.

В-пятых, сеньор Путин, кажется, тоже ищет себе вассала поновее и порезвее. Иначе зачем бы спецслужбам дружественной страны интересоваться анализами истекающего гаранта.

Тут есть только два варианта и оба хуже некуда. Или они не верят, что этих гарантий хватит надолго, или вообще не собираются дожидаться окончания гарантийного срока.

В общем, у кое-кого есть много причин для смены вектора лояльности, и только одна причина, чтобы ничего не менять — деваться некуда. Он бы может и рад кому-нибудь отдаться, да никто не берет. Ну в самом деле — кому нужен немолодой гарант с давно просроченными гарантиями?

Telegram-канал «Письма к дочери»

