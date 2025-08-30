закрыть
30 августа 2025, суббота
Украинский депутат об убийстве Парубия: Россия открыла новый этап войны

  • 30.08.2025, 19:27
Украинский депутат об убийстве Парубия: Россия открыла новый этап войны

Украина должна отвечать симметрично.

Бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия убил киллер, который был замаскирован под курьера. Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Мы понимаем, что это террор, который делает сейчас РФ против уже первых лиц государства. Они не могут дотянуться до президента и нынешних руководителей. Но Парубий был вторым человеком в государстве с 2016-го по 2019 год. И я скажу, что Россия этим терактом, возможно, открывает новый этап войны. До этого они покушались на националистов - людей, которые поддерживают проукраинское движение», — сказал Костенко.

Он добавил, что украинские операции касались только ликвидации военных преступников. Тогда как Россия открыла новый этап войны, покушаясь и уничтожая первых лиц государства.

«И я считаю, что Украина должна отвечать симметрично. И весь мир должен увидеть, что никто уже не в безопасности. Это в первую очередь на демократию покушение. Потому что так цинично человек замаскировался, ждал и выпустил весь магазин, 8 патронов», — добавил Костенко.

