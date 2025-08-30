Стало известно, как Израиль отслеживал верхушку иранского режима 30.08.2025, 19:49

Израильская разведка использовала слабое звено для точных ударов по ключевым фигурам.

Израиль смог отслеживать передвижения ключевых должностных лиц Ирана и убить некоторых из них во время 12-дневной войны, следя за мобильными телефонами их охранников.

Об этом в субботу, 30 августа, сообщила американская газета The New York Times.

Как рассказывает NYT, 16 июня Высший совет национальной безопасности Ирана собрался на экстренное заседание в бункере под горным склоном в Тегеране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и другие высокопоставленные чиновники пришли туда без мобильных телефонов в целях безопасности.

«Несмотря на все меры предосторожности, после начала встречи израильские самолеты сбросили шесть бомб на бункер, нацелившись на входные и выходные двери. Удивительно, но никто в бункере не погиб. Когда лидеры позже вышли из бункера, они увидели тела нескольких охранников, погибших от взрывов», — добавляют журналисты.

После этого иранские чиновники обнаружили «разрушительный пробел» в системе безопасности: израильские военные узнали про место встречи, взломав телефоны охранников, которые сопровождали иранских лидеров и ждали снаружи.

NYT уточняет: о том, что Израиль отслеживал охранников, ранее не сообщалось.

Израильская военная разведка смогла отследить иранских физиков-ядерщиков и военачальников благодаря неосторожному использованию мобильных телефонов охранниками, сообщают собеседники NYT. Это позволило израильским ВВС нанести ракетные и бомбовые удары по целям в течение первой недели июня.

«Мы знаем, что высокопоставленные чиновники и командиры [Ирана] не носили с собой телефоны, но их охранники и водители брали телефоны с собой, они не относились к мерам предосторожности серьезно, и именно так большинство из них было выслежено», — сказал политический аналитик и преподаватель Тегеранского университета Сасан Карими.

После конфликта Иран активизировал поиски агентов, которых подозревает в шпионаже в пользу Израиля. В начале месяца казнили ядерщика Рузбеха Вади, арестовали или поместили под домашний арест десятки сотрудников военных, разведывательных и правительственных структур.

NYT добавляет, что Израиль отслеживал высокопоставленных иранских ядерных ученых с конца 2022 года. По данным израильских чиновников, в октябре прошлого года возможность их устранения рассматривалась, но ее отложили, чтобы избежать конфликта с администрацией тогдашнего президента США Джо Байдена. Впоследствии израильская «команда декапитации» сократила список потенциальных целей с 400 до 100 человек, а затем сосредоточилась на 13 ученых, которые, по данным Ирана, были убиты.

