Пять стран просят от ЕС денег на защиту границы с Беларусью и Россией 4 30.08.2025, 20:01

Министры обороны заявили о новой фазе гибридной войны.

Литва, Эстония, Финляндия, Латвия и Польша направили совместное письмо в Европейскую комиссию с просьбой о дополнительном финансировании охраны внешних границ Евросоюза, пишет Delfi.

В письме министры говорят о растущей гибридной угрозе со стороны Беларуси и России — от миграционного давления и кибератак до диверсий и дронов со взрывчаткой.

Недавно в Люблинском воеводстве Польши беспилотник врезался в кукурузное поле и взорвался, выбив стёкла в соседних домах. Министр обороны Польши назвал это провокацией Москвы.

А в июле два беспилотника «Гербера» вторглись в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси, один из них нёс 2 килограмма взрывчатки.

