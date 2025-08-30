закрыть
Пять стран просят от ЕС денег на защиту границы с Беларусью и Россией

4
  • 30.08.2025, 20:01
Пять стран просят от ЕС денег на защиту границы с Беларусью и Россией

Министры обороны заявили о новой фазе гибридной войны.

Литва, Эстония, Финляндия, Латвия и Польша направили совместное письмо в Европейскую комиссию с просьбой о дополнительном финансировании охраны внешних границ Евросоюза, пишет Delfi.

В письме министры говорят о растущей гибридной угрозе со стороны Беларуси и России — от миграционного давления и кибератак до диверсий и дронов со взрывчаткой.

Недавно в Люблинском воеводстве Польши беспилотник врезался в кукурузное поле и взорвался, выбив стёкла в соседних домах. Министр обороны Польши назвал это провокацией Москвы.

А в июле два беспилотника «Гербера» вторглись в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси, один из них нёс 2 килограмма взрывчатки.

