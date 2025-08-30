закрыть
Школьник превратил мамину кухню в кондитерскую

  • 30.08.2025, 20:20
Школьник превратил мамину кухню в кондитерскую

Девятиклассник минской гимназии открыл собственное дело.

Девятиклассник столичной гимназии Стас Малиновской каждую неделю выпекает на заказ 7–10 кулинарных изделий. Работает как самозанятый, пишут «Минск-Новости.

В 12 лет Стас впервые приготовил торт для мамы — и понял: это его стихия. Недавно парню исполнилось 16. Юноша работает как самозанятый и ведет учет доходов через специальное приложение Министерства по налогам и сборам.

— Все очень просто. Вношу туда сумму, которая поступает от заказов. Правда, для регистрации потребовалось согласие родителей, — поясняет Стас.

Молодой кондитер живет с мамой и папой, готовит торты на семейной кухне.

— Родители не злятся, что она постоянно занята. И понимают, что лучше меня не отвлекать, когда я работаю, — улыбается Стас.

Вошел во вкус

Первыми дегустаторами его кулинарных изысканий были родные и знакомые. Маминых подруг Стас покорял изящными десертами в пластиковых стаканчиках: смешивал кусочки бисквита с кремом и со свежими ягодами. Дамы, попробовав их, интересовались вовсе не рецептом, а тем, можно ли заказать такие мини-тортики.

Безусловно, это воодушевляло. Юный кондитер старательно копил карманные деньги на профессиональный миксер для теста. Со временем приобрел и небольшой холодильник, чтобы хранить ингредиенты и заготовки. Часами смотрел видео в интернете от мастеров десертов, перечитывал кулинарные книги, собирал рецепты, вникал в техники работы с тестом и кремами. Разумеется, не обходилось без ошибок, на первых порах перевел немало продуктов. Но на этих промахах и вырос — теперь каждое изделие Стаса выверено до грамма. Парень называет свою кондитерскую деятельность делом жизни и относится к ней с трепетом. При изготовлении тортов никому не доверяет выполнения даже элементарных процессов.

Мама испекла?

Юный кондитер создал аккаунт в социальных сетях, где показывает, как делает свои торты, рисует их эскизы, оформляет заказы в красивые коробки с атласной лентой. Однако сразу же столкнулся с неожиданной реакцией. Под видео появлялись комментарии в духе: «А мама молодец! Придумала, как раскрутить свой кондитерский бренд!», «Ну ясно! Мама печет, сын — для видео». Люди не верили, что подросток может готовить шикарные торты сам. Поначалу юноша пытался отвечать хейтерам, объясняя, что все этапы рождения изысканного десерта выполняет собственноручно — от замешивания теста до оригинальной упаковки.

— Вскоре понял: переубеждать комментаторов бессмысленно. К оформлению страницы в соцсетях подхожу педантично. Каждый новый дизайн торта сопровождаю тематической фотосессией в студии. Одна из любимых съемок была ко Дню всех влюбленных: я работал над серией мини-десертов в форме сердец и мишек, — вспоминает Стас.

Делу время

Чаще всего парня просят испечь тематические торты на дни рождения и небольшие праздники. Юноша рисует для клиента эскиз сладкого изделия, согласовывает детали. Особенно ему нравятся нестандартные запросы: роспись вручную и лепка из мастики.

— Бывает, на оформление сложных изделий уходит до 20 часов, — говорит Стас. — Хочу освоить изготовление съедобных фигурок и научиться делать многослойные свадебные торты. Пока опыта маловато, но я уже собираю информацию и планирую пройти обучение, если не разберусь сам.

Парень задумывается и о профессиональном образовании — рассматривает вариант поступления в один из минских колледжей для получения специальности технолога.

— Хочу быть дипломированным специалистом. Убежден, что образование, особенно в той сфере, которую любишь, играет огромную роль для профессионального роста, — замечает он. — Мечтаю когда-нибудь открыть собственное производство или стать частью команды крупного отечественного производителя.

Особое испытание для кондитера — доставка готового изделия заказчику. Случается, что торт в пути может повредиться не по вине изготовителя. В таких ситуациях Стас идет навстречу клиенту и переделывает конструкцию десерта безвозмездно — чтобы сохранить репутацию и набраться опыта.

Интересуемся, как юноше удается совмещать кондитерский бизнес и учебу в школе. Он отвечает, что уроки старается не пропускать, однако все свободное время, в том числе на каникулах, посвящает любимому делу. А вот от дополнительных увлечений пришлось отказаться. Раньше Стас играл в большой теннис, но плотный график не оставил возможности для тренировок.

