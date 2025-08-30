закрыть
30 августа 2025, суббота, 20:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Мы продаем технику НАТО

1
  • 30.08.2025, 20:26
Трамп: Мы продаем технику НАТО

Глава Белого дома заявил, что США больше не тратятся на Украину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят деньги на войну в Украине. Технику для Киева теперь покупает НАТО.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его интервью для Daily Caller.

По словам Трампа, США тратили на войну в Украине сотни миллиардов долларов. Однако теперь Вашингтон достиг того, чтобы оружие для Киева покупало НАТО, а сам военный блок — увеличил расходы на свою оборону до 5% ВВП.

«Теперь мы продаем оборудование НАТО. Я добился того, что их (расходы увеличились с 2% до 5%). Никто не думал, что это возможно, и платят. Мы продаем оборудование НАТО. Мы не продаем его Украине. Мы продаем его НАТО. Они платят за оборудование. Мы не тратим деньги на войну. В этом и заключается разница», — заявил президент США.

Также глава Белого дома повторил, что не собирается отправлять американские войска в Украину. При этом поддерживает предоставление гарантий безопасности.

«Я не думаю, что это можно урегулировать без каких-то гарантий безопасности, и мы не будем направлять туда войска или что-то еще. Но если мы сможем помочь Европе, то, знаете, они будут там. Они хотят, хотят, чтобы все было урегулировано, но если мы можем им помочь, я готов это сделать», — сказал Трамп.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип