Трамп: Мы продаем технику НАТО 1 30.08.2025, 20:26

Глава Белого дома заявил, что США больше не тратятся на Украину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят деньги на войну в Украине. Технику для Киева теперь покупает НАТО.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его интервью для Daily Caller.

По словам Трампа, США тратили на войну в Украине сотни миллиардов долларов. Однако теперь Вашингтон достиг того, чтобы оружие для Киева покупало НАТО, а сам военный блок — увеличил расходы на свою оборону до 5% ВВП.

«Теперь мы продаем оборудование НАТО. Я добился того, что их (расходы увеличились с 2% до 5%). Никто не думал, что это возможно, и платят. Мы продаем оборудование НАТО. Мы не продаем его Украине. Мы продаем его НАТО. Они платят за оборудование. Мы не тратим деньги на войну. В этом и заключается разница», — заявил президент США.

Также глава Белого дома повторил, что не собирается отправлять американские войска в Украину. При этом поддерживает предоставление гарантий безопасности.

«Я не думаю, что это можно урегулировать без каких-то гарантий безопасности, и мы не будем направлять туда войска или что-то еще. Но если мы сможем помочь Европе, то, знаете, они будут там. Они хотят, хотят, чтобы все было урегулировано, но если мы можем им помочь, я готов это сделать», — сказал Трамп.

