В Беларуси бракуют российские продукты

В Беларуси бракуют российские продукты5
- 30.08.2025, 20:30
Один за одним.
Белорусский реестр «опасных» товаров пополняется с завидной регулярностью. Под горячую руку Госстандарта попали мороженое, шоколад и чайные напитки из России, пишет издание «Белорусы и рынок».
Если открыть реестр опасной продукции в Беларуси за последний год, то складывается любопытная картина: на первых ролях там всё чаще оказываются российские товары – от сладостей до приправ и чая.
Формально причины всегда разные: то недобор жиров в шоколаде, то заменитель молочного жира в мороженом, то плесень в «витаминных» чаях. Но в целом тренд один – Госстандарт всё жёстче смотрит именно на импорт с востока.
Чайный букет с сюрпризом
Самый эффектный скандал – с «Крымским букетом» и его «родственниками» от фирмы «Добрыня-Дар» из Севастополя. На упаковке – «Витаминный», «Ромашка» и «Иван-чай». А на деле – плесень и кишечная палочка.
«Ромашка» могла бы гарантировать бессонные ночи, «Иван-чай» – приключения для желудка, а «витаминный» – стресс-тест для иммунитета. Вот уж действительно – букет впечатлений!
Холодный привет из Москвы
Казалось бы, что может быть безобиднее мороженого? Но проверка показала: в молочной глазури под названием Ms. Круизо от ООО «Юнилевер Русь» молочного жира почти не осталось – вместо него аж 84,8% заменителя. Получается, белорусские дети и взрослые могли бы «наслаждаться» растительным суррогатом, замаскированным под пломбир.
Так что пока кто-то мечтает о «тёплом лете с холодным десертом», Госстандарт напоминает: лучше съесть простую деревенскую сметану, чем кататься на чужом «Круизо».
Шоколадка без шоколада
Следом в чёрный список попал Bucherön The Original с клюквой. Производитель из Ярославской области гордо называл продукт «горьким шоколадом», но… увы, проверка показала: какао-масла всего 31% вместо положенных 33%.
Вроде бы мелочь – какие-то два процента, но именно они превращают горький шоколад в «просто сладкую плитку». Получается, покупатель платит за бренд и красивую обёртку, а внутри – недошоколад. В Беларуси такое уже не котируется: «горькое» должно быть честно горьким.
Борьба за рынок и забота о потребителе
Схема повторяется: приправы, мороженое, шоколад, чай… Всё чаще звучит мысль, что белорусские контролёры вычищают полки не только ради здоровья граждан, но и ради интересов собственного рынка. Однако, если смотреть на результаты экспертиз, то вопрос качества тоже стоит остро.
Вывод простой: лучше взять проверенное белорусское молоко или травы с бабушкиного огорода, чем экспериментировать с «новинками» из-за восточной границы. Ведь сюрпризы в России бывают такие, что никакой желудок не обрадуется.