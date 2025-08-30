закрыть
30 августа 2025, суббота, 21:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси бракуют российские продукты

5
  • 30.08.2025, 20:30
  • 2,986
В Беларуси бракуют российские продукты

Один за одним.

Белорусский реестр «опасных» товаров пополняется с завидной регулярностью. Под горячую руку Госстандарта попали мороженое, шоколад и чайные напитки из России, пишет издание «Белорусы и рынок».

Если открыть реестр опасной продукции в Беларуси за последний год, то складывается любопытная картина: на первых ролях там всё чаще оказываются российские товары – от сладостей до приправ и чая.

Формально причины всегда разные: то недобор жиров в шоколаде, то заменитель молочного жира в мороженом, то плесень в «витаминных» чаях. Но в целом тренд один – Госстандарт всё жёстче смотрит именно на импорт с востока.

Чайный букет с сюрпризом

Самый эффектный скандал – с «Крымским букетом» и его «родственниками» от фирмы «Добрыня-Дар» из Севастополя. На упаковке – «Витаминный», «Ромашка» и «Иван-чай». А на деле – плесень и кишечная палочка.

«Ромашка» могла бы гарантировать бессонные ночи, «Иван-чай» – приключения для желудка, а «витаминный» – стресс-тест для иммунитета. Вот уж действительно – букет впечатлений!

Холодный привет из Москвы

Казалось бы, что может быть безобиднее мороженого? Но проверка показала: в молочной глазури под названием Ms. Круизо от ООО «Юнилевер Русь» молочного жира почти не осталось – вместо него аж 84,8% заменителя. Получается, белорусские дети и взрослые могли бы «наслаждаться» растительным суррогатом, замаскированным под пломбир.

Так что пока кто-то мечтает о «тёплом лете с холодным десертом», Госстандарт напоминает: лучше съесть простую деревенскую сметану, чем кататься на чужом «Круизо».

Шоколадка без шоколада

Следом в чёрный список попал Bucherön The Original с клюквой. Производитель из Ярославской области гордо называл продукт «горьким шоколадом», но… увы, проверка показала: какао-масла всего 31% вместо положенных 33%.

Вроде бы мелочь – какие-то два процента, но именно они превращают горький шоколад в «просто сладкую плитку». Получается, покупатель платит за бренд и красивую обёртку, а внутри – недошоколад. В Беларуси такое уже не котируется: «горькое» должно быть честно горьким.

Борьба за рынок и забота о потребителе

Схема повторяется: приправы, мороженое, шоколад, чай… Всё чаще звучит мысль, что белорусские контролёры вычищают полки не только ради здоровья граждан, но и ради интересов собственного рынка. Однако, если смотреть на результаты экспертиз, то вопрос качества тоже стоит остро.

Вывод простой: лучше взять проверенное белорусское молоко или травы с бабушкиного огорода, чем экспериментировать с «новинками» из-за восточной границы. Ведь сюрпризы в России бывают такие, что никакой желудок не обрадуется.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип