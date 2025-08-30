Путин пробует компенсировать провал 2 Александр Коваленко

30.08.2025, 20:49

2,024

Это попытка возбудить хищнические рецепторы скрепоносцев

Создается впечатление, что российские спецслужбы избрали сценарий устранения хорошо известных лидеров украинской демократии и свободы из прошлого, не отыгрывающих сейчас на политической арене первых и даже вторых ролей, но убийство, которых возбуждало бы хищнические рецепторы скрепоносцев.

По убийству Андрея Парубия…

В последние месяцы по Украине пронеслась череда убийств и покушений, с одной очень схожей чертой. Это покушения и убийства не первых лиц государства, а тех, кто выполняет важную работу в тылу, либо, не находясь на слуху и в постоянном информационном пространстве, хорошо запомнился врагу своими прошлыми достижениями.

Пока не завершено расследование и не назван как заказчик, так и исполнитель, нельзя говорить о том, кто стоит за этим убийством со 100%-й уверенностью, но, что-то мне подсказывает – все мы безошибочно знаем кто это.

Андрей Парубий был не просто политиком, погрязшем в бюрократии и ежедневной рутине, нет — он был человеком с крайне активной гражданской позицией. И эта активная гражданская позиция была костью в горле, как у нашего внешнего врага, так и его внутренних агентурных прихвостней.

Уверен, куда лучше меня скажут свое прощальное слово по Андрею Парубию те, кто его знал. Что же до убийства, создается впечатление, что российские спецслужбы избрали сценарий устранения хорошо известных лидеров украинской демократии и свободы из прошлого, не отыгрывающих сейчас на политической арене первых и даже вторых ролей, но убийство, которых возбуждало бы хищнические рецепторы скрепоносцев.

Это крайне негативная тенденция, ведь по факту, в зону риска попадают все участники Революции Достоинства и в целом, довольно обширный список имен и фамилий потенциальных жертв.

Конечно, такие убийства не меняют хода боевых действий и никак не влияют на зону БД, но они призваны удовлетворить отсутствие громких побед на поле боя, точечным удовлетворением кровожадности российского плебса. Провал летней наступательной кампании будут пытаться компенсировать убийствами известных украинских патриотов?

Очевидно, что – да.

Светлая память патриоту!

Александр Коваленко, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com