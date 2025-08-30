«Cтояли 40 минут в пробке длиной всего один километр» 1 30.08.2025, 20:55

На дороге к Минскому морю выстроилась большая очередь машин.

Пользовательница TikTok опубликовала ролик, в котором показала и рассказала, как стояла в пробке на дороге к Минскому морю 29 августа. Комментаторы назвали причину большой очереди.

«40 минут стояли в пробке длиной всего 1 км… 29.08.25, 16:00-16:40», – пожаловалась в подписи к видео автор. Причину пробки она не озвучила.

Некоторые комментаторы писали, что очередь образовалась не из-за очень теплой погоды, а из-за аварии. «Там авария была», – сказала одна комментаторша.

«На трассе в сторону Молодечно была смертельная авария. Съезд с МКАДа на Молодечно и из Ждановичей, выезд на трассу был перекрыт еще около 16:00. Пробки были огромные», – рассказал другой пользователь TikTok.

Третий написал, что он таксист, и ехал на 5-й пляж полтора часа. «Как хорошо, что народ в массе своей на Заславское водохранилище ездит, игнорируя другие места рядом с Минском. Хотя бы есть куда выехать без этих пробок и толп на пляже», – поделился еще один комментатор.

