По Лукашенко прилетело рикошетом

Как украинские дроны повредили Мозырский НПЗ.

С самого начала войны в Украине белорусские власти очень переживают, что украинцы могут ударить по Мозырскому НПЗ. Но, похоже, что переживают совершенно напрасно. Как оказалось, чтобы повредить Мозырский НПЗ, бить по нему совершенно не обязательно.

О том, как удары украинских дронов испортили белорусскую нефтепереработку - в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

«Если они ударят по Мозырю, мы ударим по Киеву», - угрожал Александр Лукашенко в июне 2022 года.

С тех пор по Мозырскому НПЗ так никто и не ударил. Оказалось, что это просто необязательно. Чтобы повредить белорусскую нефтепереработку достаточно повредить пути доставки на завод нефти. И эти пути доставки находятся, как показали недавние события, в очень уязвимом положении.

Первый раз украинские беспилотники атаковали станцию Унеча на нефтепроводе «Дружба» 13 августа. Через несколько дней, 18 августа, был нанесен удар по Никольской нефтенасосной станции в Тамбовской области. На следующий день власти Венгрии официально заявили, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в эту страну прекратились.

Очевидно, это и было целью ударов. Подорвать поставки российской нефти в Европу, чтобы лишить Россию возможности зарабатывать на этом деньги на войну. Но при этом сопутствующей жертвой стал наш Мозырский НПЗ.

Потому что по «Дружбе» снабжается нефтью не только Венгрия и Словакия. По нему нефть идет не только в порт Усть-Луга на Балтийском море. Это практически единственный способ доставки нефти и на белорусский завод. Если у Новополоцкого завода есть еще какие-то альтернативные маршруты, то в Мозырь, в случае остановки «Дружбы», нефть можно будет грузить только бочками. А не факт, что белорусская нефтепереработка может себе такое позволить.

Мозырский завод и так стал главным генератором убытков для всей Гомельской области. За пять месяцев убытки Мозырского района составили 758 миллионов рублей. Отрицательная рентабельность по району – 6,2 процента. И все это заслуга нефтеперерабатывающего завода.

Правда, те первые две атаки для белорусского завода, скорее всего, не имели практических последствий. Хотя бы потому, что на НПЗ по регламенту должны быть как минимум десятидневные запасы нефти. А поставки восстановили уже через пару дней.

Но оказалось, что говорить «пронесло» рано. Уже 21 августа последовал новый удар, и поставки опять прекратились. Причем, во-первых, на этот раз последствия удара оказались более серьезными, чем у двух предыдущих. На запуск нефтепровода потребовалось неделя. «Дружба» заработала только 28 августа и то в тестовом режиме.

А во-вторых, кто сказал, что это был последний раз? Первый удар мог быть случайностью, второй - закономерностью, а после третьего это уже может перейти в привычку. И проблема с поставками нефти как минимум на Мозырский НПЗ станет перманентной.

Потому что Украина целенаправленно выбивает российскую нефтянку. А если Мозырский НПЗ при этом заденет рикошетом, так сам виноват. От участников боевых действий надо было держаться подальше.

