Йеменские хуситы подтвердили гибель своего лидера 30.08.2025, 21:39

Израильский удар по Сане убил Ахмеда Галеба ар-Рахави и членов его «правительства».

Ахмед Галеб ар-Рахави был убит в результате израильского удара по столице Йемена Сане. Вместе с ним, предположительно, погибли 12 членов кабинета министров, сообщает DW.

Проиранская группировка хуситов «Ансар Алла», контролирующая значительную часть Йемена, подтвердила гибель главы сформированного ей правительства Ахмеда Галеба аль-Рахави в результате израильского удара по столице страны Сане. Об этом в субботу, 30 августа, сообщает агентство AFP.

Вместе с ар-Рахави были убиты несколько высокопоставленных чиновников, удар был нанесен во время «рабочего совещания правительства», отмечается в заявлении хуситов. Как пишет Times of Israel со ссылкой на телеканал Channel 12, речь идет о 12 членах кабинета министров. Официально это не подтверждено.

Ахмед Галеб ар-Рахави был назначен на пост главы правительства хуситов 10 августа 2024 года. Он был убит спустя сутки после того, как движение «Ансар Аллах» сообщило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты «Палестина-2».

