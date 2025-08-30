закрыть
30 августа 2025, суббота, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Йеменские хуситы подтвердили гибель своего лидера

  • 30.08.2025, 21:39
Йеменские хуситы подтвердили гибель своего лидера

Израильский удар по Сане убил Ахмеда Галеба ар-Рахави и членов его «правительства».

Ахмед Галеб ар-Рахави был убит в результате израильского удара по столице Йемена Сане. Вместе с ним, предположительно, погибли 12 членов кабинета министров, сообщает DW.

Проиранская группировка хуситов «Ансар Алла», контролирующая значительную часть Йемена, подтвердила гибель главы сформированного ей правительства Ахмеда Галеба аль-Рахави в результате израильского удара по столице страны Сане. Об этом в субботу, 30 августа, сообщает агентство AFP.

Вместе с ар-Рахави были убиты несколько высокопоставленных чиновников, удар был нанесен во время «рабочего совещания правительства», отмечается в заявлении хуситов. Как пишет Times of Israel со ссылкой на телеканал Channel 12, речь идет о 12 членах кабинета министров. Официально это не подтверждено.

Ахмед Галеб ар-Рахави был назначен на пост главы правительства хуситов 10 августа 2024 года. Он был убит спустя сутки после того, как движение «Ансар Аллах» сообщило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты «Палестина-2».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип