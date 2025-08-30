Белорусы рванули на пляжи на закате лета 30.08.2025, 22:42

Фоторепортаж с озер возле Минска.

На этих выходных погода над нами сжалилась, и в последние летние дни случилась настоящая августовская жара. В яростной попытке наверстать упущенное минчане бросились на Минское море и Цнянское водохранилище. Onlíner показал, как белорусы цеплялись за финальную жару этого лета.

Начнем с Минского моря. Заплывы на сапбордах и гидроциклах, прогулки по пляжу и солнечные ванны: кажется, белорусы пытались взять от этого дня абсолютно все.

На Цнянском водохранилище тоже было хорошо. Тут белорусы не только плавали и загорали, но и занимались спортом, готовили и разъезжали по округе на велосипедах и СПМ.

