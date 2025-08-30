В глубинах скрывается рыба с полностью прозрачной головой 1 30.08.2025, 22:17

Ее не могут достать из океана живой.

Самые глубокие слои мирового океана являются домом для множества странных животных – например, макропинна микростома. Представители этого вида примечательны тем, что обладают полностью прозрачной головой, что позволяет им смотреть вверх.

Из всех странных и удивительных приспособлений, развившихся в мировом океане, бочкоглазая рыба, пожалуй, одна из самых удивительных. Эти глубоководные обитатели известны своей прозрачной головой, что позволяет их трубчатым глазам смотреть вверх, словно через люк автомобиля. Такой навык особенно полезен во время охоты в полной темноте, пишет IFLScience.

Рыба с прозрачной головой

Бочкоглазая рыба, также известная как макропинна микростома (Macropinna microstoma), впервые была описана в 1939 году. Однако ученые не уверены в точном масштабе ее ареала в океанах Земли – и все же, большинство наблюдений приходится на северную часть Тихого океана, от Берингова моря до Японии и Нижней Калифорнии.

Как правило, представители этого вида неподвижно сидят в глубоких темных водах океана, устремив взгляд вверх и использовав свое чувствительное зрение, чтобы высматривать силуэты добычи. Считается, что зеленые пигменты в глазах рыбы помогают им блокировать оставшийся солнечный свет с поверхности, позволяя бочкоглазной лучше различать слабое биолюминесцентное свечение медуз и других существ над ней.

Часть бочкоглазой рыбы, как показывают исследования, составляют мелкие ракообразные и другие мелкие животные, которых подхватывают медузы, цепляя их щупальцами. Ученые не знают наверняка, но предполагают, что необычная зрительская система рыбы помогает ей следить за добычей. В то же время прозрачная голова, наполненная жидкостью, защищает рыбу от стрекательных клеток щупалец.

Отметим, что заполненный жидкостью щит макропинны обычно разрушаются, когда их пытаются поднять на поверхность с низким давлением – в результаты у науки слишком мало описаний и рисунков этого вида.

Единственный живой образец

К счастью, в 2009 году команда из Института морского зодиака имени Баронеллы смогла поймать живую особь, которая прожила несколько часов в бортовом аквариуме. Эта редкая возможность позволила ученым подтвердить, что рыба способна поворачивать трубчатые глаза вперед, чтобы сфокусироваться на поиске пищи перед собой. Это позволило опровергнуть распространенную теорию о том, что зрение бочкоглазой рыбы постоянно устремлено вверх.

Позже ученым удалось запечатлеть поведение рыбы в естественной среде у побережья Центральной Калифорнии на глубине от 600 до 800 метров.

Как много прозрачных животных на Земле?

Ученые отмечают, что бочкоглазые рыбы на самом деое не единственные животные, у которых в процессе эволюции появились прозрачные части тела. Например, стеклянные кальмары почти полностью прозрачны, что позволяет им лучше маскироваться. На поверхности Земли стеклянные лягушки в тропиках Центральной и Южной Америки также развили полупрозрачные брюшки, позволяющие наблюдателям видеть их сердце, печень и другие внутренности.

