В Фаниполе 17-летняя девушка ушла из дома и покончила жизнь самоубийством 31.08.2025, 2:34

Ее обнаружили мертвой в лесу.

Утром в субботу поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил о том, что пропала 17-летняя жительница города Фаниполь Минского района Полина Первозванская. Сейчас выяснилось, что с ней произошла трагедия.

Как сообщалось, в пятницу, 29 августа около 20:00 девушка приехала на электричке на железнодорожную станцию Колосово, что в Столбцовском районе, после чего перестала выходить на связь.

Теперь стало известно, что девушку нашли в лесу мертвой, она повесилась.

Известно, что Полина жила без родителей, с бабушкой, у нее были проблемы с психическим здоровьем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com