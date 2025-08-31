В Фаниполе 17-летняя девушка ушла из дома и покончила жизнь самоубийством
- 31.08.2025, 2:34
Ее обнаружили мертвой в лесу.
Утром в субботу поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил о том, что пропала 17-летняя жительница города Фаниполь Минского района Полина Первозванская. Сейчас выяснилось, что с ней произошла трагедия.
Как сообщалось, в пятницу, 29 августа около 20:00 девушка приехала на электричке на железнодорожную станцию Колосово, что в Столбцовском районе, после чего перестала выходить на связь.
Теперь стало известно, что девушку нашли в лесу мертвой, она повесилась.
Известно, что Полина жила без родителей, с бабушкой, у нее были проблемы с психическим здоровьем.