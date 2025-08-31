закрыть
Туск и фон дер Ляйен приедут на границу с Беларусью

  • 31.08.2025, 3:46
Польский премьер и глава Еврокомиссии обсудят оборону, безопасность и программу «Восточный щит».

Премьер Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье вместе отправятся на польско-белорусскую границу.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявили в пресс-службе польского правительства.

Совместный визит Дональда Туска и фон дер Ляйен на границу Польши и Беларуси состоится в воскресенье, 31 августа, в рамках визита президента Еврокомиссии в Польшу.

«Основной темой переговоров будет оборона и безопасность, в том числе защита восточной границы Польши и программа SAFE. Премьер-министр Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен также обсудят мирный процесс и гарантии безопасности для Киева, а также программы ЕС, направленные на усиление европейских оборонных возможностей», – отмечается в сообщении.

Кроме того, топ-чиновники посетят склад с компонентами для польской программы «Восточный щит».

