ВСУ взорвали два моста в России 31.08.2025, 5:08

1,394

Украинские военные использовали мины, которые сами россияне заложили под мостами.

Украина взорвала два ключевых российских моста, используя мины, которые российские военные сами сложили под мостами, чтобы уничтожить их в случае наступления ВСУ.

Украинские военные рассказали, как уничтожили два моста на территории России возле границы с Харьковской областью. Россияне использовали их для снабжения своих войск. Видео появилось несколько дней назад, но подробности дерзкой операции украинские военные рассказали только сейчас, пишет CNN.

Из-за их стратегической важности мосты в РФ были заминированы, чтобы российские военные имели возможность взорвать их в случае внезапного наступления украинских войск.

Нередко армия, подвергшаяся нападению, уничтожает мосты, дороги и другие ключевые объекты инфраструктуры на своей территории, чтобы помешать противнику продвигаться. Украина сделала это в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, уничтожив мосты на дорогах, ведущих к Киеву. Этот шаг задержал российское наступление и защитил украинскую столицу.

В случае с двумя мостами в России украинские военные узнали о тайниках с минами и использовали это в своих интересах.

58-я отдельная мотострелковая бригада Украины, проводившая операцию, сообщила CNN, что они решили более внимательно осмотреть мост после того, как заметили необычную активность вокруг него.

«Стало ясно, что там что-то происходит. Мы не могли запустить под мостом обычный разведывательный беспилотник, потому что сигнал просто пропадал, поэтому мы прилетели на дроне с видом от первого лица, оснащенном оптоволоконным кабелем», — рассказал представитель бригады.

На видео, снятом дроном, видно, как он приближается к мосту и обнаруживает большую кучу противотанковых мин и других боеприпасов. Рядом виден кусок маскировочной сетки, которым, по-видимому, был прикрыт тайник.

«Мы увидели мины и взорвали их», — добавили они.

Видео резко обрывается, когда дрон врезается в тайник. На кадрах, снятых второй камерой с некоторого расстояния, виден мощный взрыв. Журналисты геолоцировали мост, показанный на видео: он находится в Белгородской области России, неподалеку от границы с Украиной.

«После этого мы решили проверить другой мост. Мы обнаружили, что он тоже заминирован, и нанесли удар», — сказал украинский военный, добавив, что они «увидели возможность и воспользовались ею».

Россия не стала комментировать атаки на мосты.

Представитель бригады сообщил, что стоимость беспилотников, использованных при атаке, составляла от 600 до 725 долларов США. Что сделало подрыв мостов чрезвычайно экономически эффективной операцией. Уничтожение моста издалека — задача не из легких. В обычных обстоятельствах для этого потребовались бы дорогостоящие управляемые боеприпасы, доставляемые сложной системой, например, ракетной установкой или самолетом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com