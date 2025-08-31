Чистая прибыль «Роснефти» упала почти на 70%6
Названа основная причина.
Чистая прибыль госкомпании «Роснефть» упала более чем на 68% за первое полугодие этого года - до 3 млрд долларов. Основной причиной стало увеличение добычи нефти странами ОПЕК.
Об этом заявил гендиректор компании Игорь Сечин, сообщает Reuters.
«Первая половина года характеризовалась снижением цен на нефть, главным образом из-за перепроизводства нефти. Основной причиной является активное увеличение добычи странами ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Кувейт», - заявил Сечин.
По его словам, ссылаясь на данные «Роснефти» и ведущих энергетических агентств, избыток нефти на мировом рынке в четвертом квартале достигнет 2,6 млн баррелей в сутки, а в 2026 году снизится до 2,2 млн баррелей в сутки.
Также он повторил свою критику жесткой монетарной политики Центробанка РФ, которая, по его мнению, поддерживает сильный рубль.
В то же время Reuters указывает: подобные заявления Сечина являются первыми за несколько месяцев, что является проявлением беспокойства со стороны Москвы относительно стратегии ОПЕК+ по ускорению роста добычи.
Напомним, Россия в августе повысила план экспорта нефти после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. План экспорта нефти увеличился до 2 млн баррелей в сутки.