ВСУ уничтожили вертолеты оккупантов в Крыму 4 31.08.2025, 9:12

Появились спутниковые снимки.

Украинские дроны уничтожили два вертолета на аэропорту Симферополя 30 августа, заявляет сообщество AviaVector, занимающееся спутниковой разведкой авиабаз.

Сообщается, что движение беспилотников в направлении аэропорта Симферополя было зафиксировано около 09:30, 30 августа.

«Позже в сети появилось видео пожара рядом с аэропортом. По предварительным данным, основанным на сравнении изображений от 30 августа в 09:02 UTC [12:02 по киевскому времени] и 22 августа в 09:07 UTC [12:07 по киевскому времени], пожар виден в районе, где находились вертолеты Ми-8 и Ми-24», - говорится в публикации AviaVector в X (Twitter).

