Герасимов нарисовал Путину несуществующие «победы» 3 31.08.2025, 9:16

4,814

Россияне засветили карту фронта, с которой смеются в Сети.

Российские генералы продолжают докладывать кремлевскому диктатору Владимиру Путину о несуществующих «победах» в Украине.

В субботу глава Генштаба страны-агрессора Валерий Герасимов, отчитываясь о том, сколько территории оккупантам удалось захватить весной и летом, засветил карту фронта, которая абсолютно не соответствует ситуации на земле.

На это обратил внимание аналитик, пишущий на платформе X под ником D'Mithridates.

Обозреватель сравнил карты украинского мониторингового ресурса DeepState, с картой, которая была продемонстрирована российскими генералами, и пришел к выводу, что оккупанты обозначают захваченной не только так называемую «серую зону», контроль над которой не имеет ни одна из сторон, но и подконтрольные ВСУ территории, где хотя бы раз появлялась российская ДРГ.

Например, на карте захватчиков как территории, «контролируемые армией РФ», обозначены южные окраины Покровска, где в июле была ликвидирована российская ДРГ.

Кроме того, оккупанты присвоили себе «контроль» над всей зоной своего прорыва у Доброполья, несмотря на то что украинские защитники срезали часть этого вклинивания врага.

В частности, в субботу в ОСГВ «Днепр» сообщили, что вражеские подразделения, пытавшиеся прорваться к Доброполью, были отрезаны и оказались в окружении.

