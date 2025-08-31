Представительница России шокировала ООН циничной выходкой

Представительница России шокировала ООН циничной выходкой9
- 31.08.2025, 9:44
- 5,490
Смотрела в телефон, пока Совбезу показывали фото убитого Россией ребенка.
29 августа состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за российской массированной атаки. Во время заседания представительница России демонстративно смотрела в телефон, пока премьер-министр Украины Юлия Свириденко показывала фотографию убитого в результате обстрела ребенка.
Юлия Свириденко рассказывала в то время о последствиях российских ударов по Украине, призывая мировое сообщество соответственно реагировать. Видеоролик с заседания Совбеза ООН показали в ТСН.
На кадрах видно, как представительница России демонстративно сидит в телефоне на заседании Совета безопасности ООН, пока премьер Свириденко показывает фотографию ребенка, погибшего из-за российского обстрела накануне.
Россиянка в это время повернула взгляд на свой смартфон и делала вид, будто что-то с интересом рассматривает. Она никак не отреагировала на фотографию убитого ребенка в руках Свириденко.
Как отметили в ТСН, россияне во время заседания Совета безопасности ООН отвергали обвинения, высказанные Украиной относительно массированных обстрелов, и отрицали свою ответственность в содеянном. Вместо этого они выражали недовольство украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам России.