31 августа 2025, воскресенье
Представительница России шокировала ООН циничной выходкой

  31.08.2025
Представительница России шокировала ООН циничной выходкой

Смотрела в телефон, пока Совбезу показывали фото убитого Россией ребенка.

29 августа состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за российской массированной атаки. Во время заседания представительница России демонстративно смотрела в телефон, пока премьер-министр Украины Юлия Свириденко показывала фотографию убитого в результате обстрела ребенка.

Юлия Свириденко рассказывала в то время о последствиях российских ударов по Украине, призывая мировое сообщество соответственно реагировать. Видеоролик с заседания Совбеза ООН показали в ТСН.

На кадрах видно, как представительница России демонстративно сидит в телефоне на заседании Совета безопасности ООН, пока премьер Свириденко показывает фотографию ребенка, погибшего из-за российского обстрела накануне.

Россиянка в это время повернула взгляд на свой смартфон и делала вид, будто что-то с интересом рассматривает. Она никак не отреагировала на фотографию убитого ребенка в руках Свириденко.

Как отметили в ТСН, россияне во время заседания Совета безопасности ООН отвергали обвинения, высказанные Украиной относительно массированных обстрелов, и отрицали свою ответственность в содеянном. Вместо этого они выражали недовольство украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам России.

