Что будет с долларом, евро и криптовалютой в сентябре?

Журналисты Onliner спросили экспертов, чего ждать от доллара, евро, российского рубля и криптовалют в ближайший месяц. Стоит ли менять валюту сейчас или лучше подождать? Как могут повлиять на курс события в мире, решения центробанков и колебания цен на нефть и золото — разбираемся в этом тексте.

Что с валютами было в августе?

Эксперт Александр Козлов считает, что август для валютных рынков прошел в режиме штиля: серьезных движений не наблюдалось, а участники рынка заняли выжидательную позицию на фоне политических ожиданий.

— По большому счету, в августе был штиль. Все замерли в ожидании — в первую очередь, того, чем закончится взаимодействие Путина и Трампа. Были надежды на какие-то договоренности, и это дало определенную поддержку как российскому, так и американскому рынкам. Но глобально ничего не изменилось. Ощущение, что рынки чего-то ждут. Ждут, как говорится, либо белого, либо черного лебедя. Все прогнозируют, моделируют, обсуждают, но при этом крупных шагов никто не делает. Ни громких заявлений, ни резких решений — только выжидание. Вот и встречи, например, в рамках ШОС — вроде бы многообещающие, но пока все сводится к кулуарным переговорам и ожиданиям.

Что ждет российский рубль в сентябре?

По мнению Козлова, несмотря на сохраняющийся штиль в августе, в сентябре российский рубль может начать умеренно терять позиции. Эксперт видит в недавних решениях правительства и Центробанка РФ признаки постепенного смягчения курса, направленного на поддержку экономики.

— Смотрите, в августе отменили обязательную продажу валютной выручки экспортерами. Может ли это повлиять на курс? Может. Это один из тех шагов, которые создают послабление на рынке и могут способствовать умеренной девальвации российского рубля. Это не будет 20-процентное обрушение, скорее, плавное ослабление, без резких обвалов. В сентябре ожидаются важные события: заседания ФРС США и Центробанка России. Ставки остаются высокими, но это долго не может продолжаться. Я думаю, что и ФРС, и Центробанк России пойдут — пусть не сразу, но в перспективе — на снижение ставок. Возможно, не в сентябре, но тренд будет заложен в эту сторону.

Что касается прогноза по курсу на сентябрь: я ожидаю, что рубль будет слегка девальвироваться. Возможно, ослабление начнется уже в сентябре или октябре. Это нужно для того, чтобы поддержать экспортеров при выплате налогов и дивидендов. Предполагаемый диапазон на сентябрь — где-то 80—85 рублей за доллар.

А что будет с долларом?

Аналитик считает, что до конца года доллар может укрепиться по отношению к белорусскому рублю в пределах 5—7%.

— Курс белорусского рубля напрямую завязан на корзине валют, где 60% объема занимает российский рубль. Если российский рубль будет умеренно ослабевать, то и белорусский, скорее всего, пойдет за ним. Думаю, в сентябре возможна коррекция на 5—7% в сторону ослабления. Это может быть курс в районе 3,05—3,10 рубля за доллар.

Почему я такой сценарий допускаю? Потому что это как один из вариантов немного помочь нашим предприятиям, экспортерам, дать им, так сказать, небольшую отдушину. С меньшими затратами валюты они смогут выполнять обязательства, закрывать налоги, расчеты по поставкам и так далее. Но вместе с тем все это нужно делать очень осторожно. Потому что есть риск раскрутить новый виток инфляции. В последние годы Беларусь и Россия проводили жесткую политику по сдерживанию инфляции, в том числе и через поддержание крепкой национальной валюты. И любое ослабление рубля несет в себе потенциальную угрозу: не получится ли так, что выигрыш окажется кратковременным?

Я даже допускаю, что может быть временное ослабление белорусского рубля на период налоговых выплат или расчетов. 2—3 недели послабления, чтобы дать рынку вздохнуть, а потом — возврат к укреплению. Такой маневр возможен. Главное — не допустить, чтобы временная мера стала точкой старта для инфляционной ловушки.

Пара «евро — доллар»

Александр Козлов считает, что в паре «евро — доллар» в ближайшее время не стоит ожидать резких колебаний. Обе стороны не заинтересованы в существенном укреплении своей валюты, особенно на фоне усиливающейся конкуренции со стороны Китая.

— По паре «евро — доллар» ничего драматичного не ожидаю. Курс, скорее всего, продолжит колебаться в уже знакомом диапазоне — где-то 1,12—1,15. Как и раньше, ни Европа, ни США не заинтересованы в заметном укреплении своей валюты, потому что это напрямую влияет на конкурентоспособность их товаров на мировых рынках.

Сегодня европейцы находятся под серьезным давлением. Китайская экономика выходит на новые пики, агрессивно расширяется и заполняет все возможные ниши. Европейские производители вынуждены адаптироваться: снижать цены, искать новые подходы, чтобы не быть вытесненными.

Прогноз по нефти

По мнению эксперта, несмотря на относительную стабильность текущих цен, нефть находится в зоне потенциальной турбулентности.

— Я еще раз посмотрел данные по нефти — и, честно говоря, мои прежние опасения только усилились. Когда мы с вами начинали обсуждать возможность снижения стоимости барреля до 40 долларов, нефть стоила почти 80. Сейчас — уже ближе к 68—72. Это серьезное падение, и для меня не будет удивлением, если мы к концу года действительно увидим цену в 40 долларов за баррель.

Я не утверждаю, что цена на нефть обязательно рухнет. Но если бизнес-модель, стратегия компании или государства не предусматривает сценарий с 40-долларовой нефтью, это гораздо опаснее, чем само ее снижение. Именно поэтому нужно хеджироваться, страховаться, закладывать в прогнозы и такой вариант развития событий.

Золото

— Мы с вами говорили в прошлый раз, что золото на пике. И с тех пор многое не изменилось — оно по-прежнему в районе 3400 долларов. Но оснований для дальнейшего роста я не вижу. Центробанки действительно продолжают скупать золото, но это делается не ради спекуляции, а скорее как элемент сбережения капитала в условиях турбулентности. Важно понимать: рост [цены] золота сегодня происходит не потому, что золото становится дороже само по себе, а потому, что денег в мире стало слишком много. Их некуда девать, и они идут в «тихую гавань». Но если сравнивать темпы роста золота и темпы роста мировой денежной массы, то становится ясно: это, скорее, иллюзия роста.

Ведь цены растут по всему миру: и на продукты, и на автомобили, и на сырье. Инфляция чувствуется даже в странах, где ее всегда старались контролировать.

Биткоин и эфир

Мал Зейн, региональный менеджер криптобиржи CoinEx в СНГ, прокомментировал текущее падение биткоина и обозначил ключевые уровни на конец года:

— Резкое падение биткоина ниже $110 000 показало, насколько слаба текущая рыночная структура BTC. После попытки роста выше $117 000 на фоне позитивных новостей рынок не получил продолжения: помешала низкая ликвидность, ребалансировка ETF-позиций и фиксация прибыли со стороны ранних инвесторов. Дополнительное давление оказали ликвидации позиций на сумму свыше $900 млн, а также неожиданное движение «спящего кита», который вывел 24 000 биткоинов. Это спровоцировало каскадное падение, особенно на выходных. Попытка восстановления в понедельник была остановлена в районе $113 000 — инициатива вновь перешла к медведям.

ETF, ранее поддерживавшие цену, сейчас проходят фазу стратегической перестройки: на прошлой неделе отток из биткоин-ETF превысил $1 млрд — худший показатель с марта. На этом фоне ослаб интерес и со стороны розничных инвесторов, особенно на спотовом рынке. При этом Ethereum оказался в фокусе: ETH-продукты получили многомиллиардные вливания уже в августе. На фоне слабости розничного спроса в биткоине институционалы продолжают наращивать позиции. Сейчас рынок находится на развилке: возможна консолидация в диапазоне $110 000—$120 000 или уход к психологическим уровням $105 000—$100 000, если не появится новый триггер. Это может быть снижение ставок ФРС или возобновление капитальных притоков. Тем не менее долгосрочная картина остается устойчивой: институциональное накопление превышает предложение. Если геополитическая и экономическая ситуации стабилизируются, биткоин может вернуться к росту, и протестировать $130 000 в октябре — ноябре, и даже достичь $200 000 в декабре — январе.

Рэй Юссеф, CEO криптоприложения NoOnes (бывший CEO Paxful), прокомментировал ситуацию на рынке Ethereum:

— Ethereum закрепился выше $4500, отыграв более 8% после падения к $4300. Это было типичное «понедельничное сбрасывание» — серия ликвидаций плечевых позиций, которая в последнее время регулярно влияет на рынок. Однако ETH показал устойчивость и быстро восстановился. На фоне вялого поведения биткоина эфир снова оказался в центре внимания. Притоки в ETF на ETH за последние четыре торговые сессии превысили $1,4 млрд — в три раза больше, чем у BTC. Это говорит о росте институционального спроса, а также о стратегическом интересе к эфиру как к активу с более широким потенциалом использования.

Один из крупных инвесторов, по рыночным данным, полностью вышел из биткоина, продав активов более чем на $2 млрд, и перевел средства в Ethereum. Также увеличился приток стейблкоинов и объемы вывода ETH с бирж — около $1 млрд за последние дни. Это признак того, что актив уходит на хранение, а не готовится к продаже. Тем не менее дорога к $5000 не будет простой. Уровень $4700 — ключевой. Если эфир пробьет его вверх, возможен новый импульс. Если нет — откат к $4350 и даже $4050 в случае усиления давления. Сейчас импульс на стороне покупателей, и, если в IV квартале добавится фактор смягчения политики ФРС, эфир может стать новым основным драйвером крипторынка.

