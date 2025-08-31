закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 10:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что будет с долларом, евро и криптовалютой в сентябре?

  • 31.08.2025, 9:52
  • 1,376
Что будет с долларом, евро и криптовалютой в сентябре?

Стоит ли ждать «черного лебедя».

Журналисты Onliner спросили экспертов, чего ждать от доллара, евро, российского рубля и криптовалют в ближайший месяц. Стоит ли менять валюту сейчас или лучше подождать? Как могут повлиять на курс события в мире, решения центробанков и колебания цен на нефть и золото — разбираемся в этом тексте.

Что с валютами было в августе?

Эксперт Александр Козлов считает, что август для валютных рынков прошел в режиме штиля: серьезных движений не наблюдалось, а участники рынка заняли выжидательную позицию на фоне политических ожиданий.

— По большому счету, в августе был штиль. Все замерли в ожидании — в первую очередь, того, чем закончится взаимодействие Путина и Трампа. Были надежды на какие-то договоренности, и это дало определенную поддержку как российскому, так и американскому рынкам. Но глобально ничего не изменилось. Ощущение, что рынки чего-то ждут. Ждут, как говорится, либо белого, либо черного лебедя. Все прогнозируют, моделируют, обсуждают, но при этом крупных шагов никто не делает. Ни громких заявлений, ни резких решений — только выжидание. Вот и встречи, например, в рамках ШОС — вроде бы многообещающие, но пока все сводится к кулуарным переговорам и ожиданиям.

Что ждет российский рубль в сентябре?

По мнению Козлова, несмотря на сохраняющийся штиль в августе, в сентябре российский рубль может начать умеренно терять позиции. Эксперт видит в недавних решениях правительства и Центробанка РФ признаки постепенного смягчения курса, направленного на поддержку экономики.

— Смотрите, в августе отменили обязательную продажу валютной выручки экспортерами. Может ли это повлиять на курс? Может. Это один из тех шагов, которые создают послабление на рынке и могут способствовать умеренной девальвации российского рубля. Это не будет 20-процентное обрушение, скорее, плавное ослабление, без резких обвалов. В сентябре ожидаются важные события: заседания ФРС США и Центробанка России. Ставки остаются высокими, но это долго не может продолжаться. Я думаю, что и ФРС, и Центробанк России пойдут — пусть не сразу, но в перспективе — на снижение ставок. Возможно, не в сентябре, но тренд будет заложен в эту сторону.

Что касается прогноза по курсу на сентябрь: я ожидаю, что рубль будет слегка девальвироваться. Возможно, ослабление начнется уже в сентябре или октябре. Это нужно для того, чтобы поддержать экспортеров при выплате налогов и дивидендов. Предполагаемый диапазон на сентябрь — где-то 80—85 рублей за доллар.

А что будет с долларом?

Аналитик считает, что до конца года доллар может укрепиться по отношению к белорусскому рублю в пределах 5—7%.

— Курс белорусского рубля напрямую завязан на корзине валют, где 60% объема занимает российский рубль. Если российский рубль будет умеренно ослабевать, то и белорусский, скорее всего, пойдет за ним. Думаю, в сентябре возможна коррекция на 5—7% в сторону ослабления. Это может быть курс в районе 3,05—3,10 рубля за доллар.

Почему я такой сценарий допускаю? Потому что это как один из вариантов немного помочь нашим предприятиям, экспортерам, дать им, так сказать, небольшую отдушину. С меньшими затратами валюты они смогут выполнять обязательства, закрывать налоги, расчеты по поставкам и так далее. Но вместе с тем все это нужно делать очень осторожно. Потому что есть риск раскрутить новый виток инфляции. В последние годы Беларусь и Россия проводили жесткую политику по сдерживанию инфляции, в том числе и через поддержание крепкой национальной валюты. И любое ослабление рубля несет в себе потенциальную угрозу: не получится ли так, что выигрыш окажется кратковременным?

Я даже допускаю, что может быть временное ослабление белорусского рубля на период налоговых выплат или расчетов. 2—3 недели послабления, чтобы дать рынку вздохнуть, а потом — возврат к укреплению. Такой маневр возможен. Главное — не допустить, чтобы временная мера стала точкой старта для инфляционной ловушки.

Пара «евро — доллар»

Александр Козлов считает, что в паре «евро — доллар» в ближайшее время не стоит ожидать резких колебаний. Обе стороны не заинтересованы в существенном укреплении своей валюты, особенно на фоне усиливающейся конкуренции со стороны Китая.

— По паре «евро — доллар» ничего драматичного не ожидаю. Курс, скорее всего, продолжит колебаться в уже знакомом диапазоне — где-то 1,12—1,15. Как и раньше, ни Европа, ни США не заинтересованы в заметном укреплении своей валюты, потому что это напрямую влияет на конкурентоспособность их товаров на мировых рынках.

Сегодня европейцы находятся под серьезным давлением. Китайская экономика выходит на новые пики, агрессивно расширяется и заполняет все возможные ниши. Европейские производители вынуждены адаптироваться: снижать цены, искать новые подходы, чтобы не быть вытесненными.

Прогноз по нефти

По мнению эксперта, несмотря на относительную стабильность текущих цен, нефть находится в зоне потенциальной турбулентности.

— Я еще раз посмотрел данные по нефти — и, честно говоря, мои прежние опасения только усилились. Когда мы с вами начинали обсуждать возможность снижения стоимости барреля до 40 долларов, нефть стоила почти 80. Сейчас — уже ближе к 68—72. Это серьезное падение, и для меня не будет удивлением, если мы к концу года действительно увидим цену в 40 долларов за баррель.

Я не утверждаю, что цена на нефть обязательно рухнет. Но если бизнес-модель, стратегия компании или государства не предусматривает сценарий с 40-долларовой нефтью, это гораздо опаснее, чем само ее снижение. Именно поэтому нужно хеджироваться, страховаться, закладывать в прогнозы и такой вариант развития событий.

Золото

— Мы с вами говорили в прошлый раз, что золото на пике. И с тех пор многое не изменилось — оно по-прежнему в районе 3400 долларов. Но оснований для дальнейшего роста я не вижу. Центробанки действительно продолжают скупать золото, но это делается не ради спекуляции, а скорее как элемент сбережения капитала в условиях турбулентности. Важно понимать: рост [цены] золота сегодня происходит не потому, что золото становится дороже само по себе, а потому, что денег в мире стало слишком много. Их некуда девать, и они идут в «тихую гавань». Но если сравнивать темпы роста золота и темпы роста мировой денежной массы, то становится ясно: это, скорее, иллюзия роста.

Ведь цены растут по всему миру: и на продукты, и на автомобили, и на сырье. Инфляция чувствуется даже в странах, где ее всегда старались контролировать.

Биткоин и эфир

Мал Зейн, региональный менеджер криптобиржи CoinEx в СНГ, прокомментировал текущее падение биткоина и обозначил ключевые уровни на конец года:

— Резкое падение биткоина ниже $110 000 показало, насколько слаба текущая рыночная структура BTC. После попытки роста выше $117 000 на фоне позитивных новостей рынок не получил продолжения: помешала низкая ликвидность, ребалансировка ETF-позиций и фиксация прибыли со стороны ранних инвесторов. Дополнительное давление оказали ликвидации позиций на сумму свыше $900 млн, а также неожиданное движение «спящего кита», который вывел 24 000 биткоинов. Это спровоцировало каскадное падение, особенно на выходных. Попытка восстановления в понедельник была остановлена в районе $113 000 — инициатива вновь перешла к медведям.

ETF, ранее поддерживавшие цену, сейчас проходят фазу стратегической перестройки: на прошлой неделе отток из биткоин-ETF превысил $1 млрд — худший показатель с марта. На этом фоне ослаб интерес и со стороны розничных инвесторов, особенно на спотовом рынке. При этом Ethereum оказался в фокусе: ETH-продукты получили многомиллиардные вливания уже в августе. На фоне слабости розничного спроса в биткоине институционалы продолжают наращивать позиции. Сейчас рынок находится на развилке: возможна консолидация в диапазоне $110 000—$120 000 или уход к психологическим уровням $105 000—$100 000, если не появится новый триггер. Это может быть снижение ставок ФРС или возобновление капитальных притоков. Тем не менее долгосрочная картина остается устойчивой: институциональное накопление превышает предложение. Если геополитическая и экономическая ситуации стабилизируются, биткоин может вернуться к росту, и протестировать $130 000 в октябре — ноябре, и даже достичь $200 000 в декабре — январе.

Рэй Юссеф, CEO криптоприложения NoOnes (бывший CEO Paxful), прокомментировал ситуацию на рынке Ethereum:

— Ethereum закрепился выше $4500, отыграв более 8% после падения к $4300. Это было типичное «понедельничное сбрасывание» — серия ликвидаций плечевых позиций, которая в последнее время регулярно влияет на рынок. Однако ETH показал устойчивость и быстро восстановился. На фоне вялого поведения биткоина эфир снова оказался в центре внимания. Притоки в ETF на ETH за последние четыре торговые сессии превысили $1,4 млрд — в три раза больше, чем у BTC. Это говорит о росте институционального спроса, а также о стратегическом интересе к эфиру как к активу с более широким потенциалом использования.

Один из крупных инвесторов, по рыночным данным, полностью вышел из биткоина, продав активов более чем на $2 млрд, и перевел средства в Ethereum. Также увеличился приток стейблкоинов и объемы вывода ETH с бирж — около $1 млрд за последние дни. Это признак того, что актив уходит на хранение, а не готовится к продаже. Тем не менее дорога к $5000 не будет простой. Уровень $4700 — ключевой. Если эфир пробьет его вверх, возможен новый импульс. Если нет — откат к $4350 и даже $4050 в случае усиления давления. Сейчас импульс на стороне покупателей, и, если в IV квартале добавится фактор смягчения политики ФРС, эфир может стать новым основным драйвером крипторынка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип