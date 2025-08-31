NYT: Си Цзиньпин может сказать Трампу «спасибо» 31.08.2025, 9:58

2,842

Фото: AP

Названа причина.

Лидер КНР Си Цзиньпин едва ли мог бы выбрать более удачный момент для демонстрации военной мощи и потенциала в завоевании мирового влияния, чем саммит по вопросам безопасности в Китае, на котором будет присутствовать кремлевский диктатор Путин, северокорейский диктатор Ким Чен Ын и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Для Моди пошлины США на индийские товары породили сомнения в том, стоит ли слишком сильно полагаться на Вашингтон. Для Путина «красная дорожка» в Аляске, устроенная Трампом, свела на нет усилия Запада наказать его за вторжение в Украину. В центре внимания оказывается Си, который превращает отчуждение Индии от Америки в свою возможность и получает подтверждение своей давней линии на союз с Путиным, пишет The New York Times.

Саммит, на котором соберутся более 20 лидеров, в основном из Центральной Азии, а затем военный парад в Пекине, где будут показаны новейшие китайские ракеты и самолеты, — это не просто зрелище, заявляют журналисты. Это демонстрация того, как Си пытается превратить историю, дипломатию и военную мощь в инструменты перестройки мирового порядка, который до сих пор доминировался США.

«Успех стратегии внешней политики Си отражается в параде лидеров, которые едут в Китай. Сегодня Си, вероятно, ощущает себя скорее осажденным потоком иностранных делегаций, чем окруженным США и их союзниками», — сказал сотрудник Института Брукингса Джонатан Чжин, ранее работавший в ЦРУ и занимавшийся анализом китайской политики.

Предстоящий военный парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, представляет этот конфликт как триумф, возглавленный Коммунистической партией.

В своих речах Си стремится переосмыслить Вторую мировую войну как борьбу, где решающими театрами военных действий были Китай и Советский Союз. Этот аргумент, который повторяет и Путин, направлен на то, чтобы отодвинуть Запад от претензий на победу и подчеркнуть вклад Китая и России, особенно учитывая десятки миллионов погибших.

До недавнего времени близость Пекина к Москве вызывала давление со стороны Вашингтона. Но напряженность, похоже, ослабла, в том числе из-за потепления отношений между США и Россией, пишет СМИ. Теперь Си Цзиньпин выглядит оправданным за то, что не отвернулся от Путина, и аналитики считают, что лидеры используют саммит в Тяньцзине для продвижения видения мира, менее зависимого от США.

«Си также может поблагодарить администрацию Трампа за ускорение процесса смягчения напряженности между Китаем и Индией — его главным азиатским стратегическим конкурентом», - говорится в материале.

В Нью-Дели недовольны тем, что США удвоили тарифы на индийские товары до колоссальных 50%, что вызвало призывы к «ребалансировке» в сторону Китая. Моди, который во времена администрации Байдена сблизился с США, чтобы противостоять Пекину, посетит Китай впервые за семь лет, участвуя в саммите. Хотя на военный парад он не пойдет, в отличие от Путина и Ким Чен Ына.

Сближение Путина и Моди в Китае, а также присутствие лидеров десятков других развивающихся стран, включая Турцию, Египет, Малайзию и Пакистан, резко контрастирует с растущими трениями в альянсе США с европейскими и азиатскими странами.

