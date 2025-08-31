Появился суперпрогноз для белорусов на сентябрь

Появился суперпрогноз для белорусов на сентябрь3
Бабьему лету точно быть.
В последние дни августа в Беларуси установилась теплая и приятная погода. Останется ли она такой осенью, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ.
Новости хорошие – белорусы будут вознаграждены за такое-сякое лето и вместо него прочувствуют все прелести молодого бабьего лета.
Плавный переход к осени
Мировые прогностические центры заявляют, что в сентябре температура будет на 1–1,5 градуса выше климатической нормы.
Под нормой в Беларуси подразумевается температура от +11°С на северо-востоке страны до +13°С на юго-западе. По сравнению с августом она понижается на 5 градусов.
Но первые две недели еще можно понежиться под солнышком. Среднесуточная температура будет держаться на уровне +15°С и выше.
Но, предостерегает Рябов, вечерняя прохлада с каждым днем будет все более ощутимой. Ближе к концу месяца ожидаются первые осенние заморозки.
Обойдемся без дождей
Месячное количество осадков будет немного ниже климатической нормы. В зависимости от региона, ожидается от 11 до 17 дождливых дней.
В среднем отмечается от 3 до 8 дней с туманом. Грозовая деятельность ослабевает, и в среднем может пройти только 2 дня с грозой.
Календарное лето уходит, но теплые куртки надевать рановато. Сентябрь обещает быть теплым и засушливым.