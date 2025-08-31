закрыть
Появился суперпрогноз для белорусов на сентябрь

3
  • 31.08.2025, 11:40
  • 3,312
Появился суперпрогноз для белорусов на сентябрь

Бабьему лету точно быть.

В последние дни августа в Беларуси установилась теплая и приятная погода. Останется ли она такой осенью, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ.

Новости хорошие – белорусы будут вознаграждены за такое-сякое лето и вместо него прочувствуют все прелести молодого бабьего лета.

Плавный переход к осени

Мировые прогностические центры заявляют, что в сентябре температура будет на 1–1,5 градуса выше климатической нормы.

Под нормой в Беларуси подразумевается температура от +11°С на северо-востоке страны до +13°С на юго-западе. По сравнению с августом она понижается на 5 градусов.

Но первые две недели еще можно понежиться под солнышком. Среднесуточная температура будет держаться на уровне +15°С и выше.

Но, предостерегает Рябов, вечерняя прохлада с каждым днем будет все более ощутимой. Ближе к концу месяца ожидаются первые осенние заморозки.

Обойдемся без дождей

Месячное количество осадков будет немного ниже климатической нормы. В зависимости от региона, ожидается от 11 до 17 дождливых дней.

В среднем отмечается от 3 до 8 дней с туманом. Грозовая деятельность ослабевает, и в среднем может пройти только 2 дня с грозой.

Календарное лето уходит, но теплые куртки надевать рановато. Сентябрь обещает быть теплым и засушливым.

