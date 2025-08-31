«До Анкориджа была идеальная концепция прекращения войны в Украине» 2 31.08.2025, 11:47

2,684

Михаил Подоляк

Фото: AFP

Дальнейший диалог с россиянами нужно строить на этой стратегии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире «Ми – Україна» 30 августа сообщил, что до саммита президента США Дональда Трампа с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным была идеальная конструкция прекращения войны в Украине.

«Была же концепция до Анкориджа, ключевая, напомню. На мой взгляд, это была идеальная конструкция. Свидетельством готовности к прекращению войны – мы понимаем, что там долгие переговоры могут быть и так далее на уровне том, который предложил [президент Украины Владимир] Зеленский, – но первый шаг, который будет четко сигнализировать, – это прекращение огня», – отметил он.

По словам Подоляка, нужно строить дальнейший диалог с россиянами на стратегии, которая предполагала прекращение огня до переговоров.

«Надо было придерживаться этой стратегии, которую предложила Украина: прекращение огня, дальше переговорный процесс – он может затянуться, еще раз подчеркиваю. Дальше – будет определенное время временного перемирия, заморозка по линии фронта и так далее. Но уже будет понимание, что Россия действительно хочет выйти из войны. Сегодня, очевидно, они не то что не хотят выйти из войны – они, наоборот, говорят: «У нас есть еще соответствующие ресурсы. Пока вы нам даете еще на глобальном рынке собирать эти средства, финансировать те или иные ресурсные возможности, мы будем воевать». Они это делают, потому что это безнаказанно, второе – нравится, и третье – без войны Россия не существует, это субъектность России», – подытожил он

