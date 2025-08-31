ISW: В Кремле хотят наказать соратника Путина 8 31.08.2025, 11:55

Дмитрий Козак

Он призывал главу РФ закончить войну.

В Кремле хотят «наказать» соратника российского диктатора Владимира Путина, который призвал закончить войну в Украине. Речь идет о заместителе главы Администрации президента Дмитрия Козака.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там отметили, что 29 августа Путин подписал указ о ликвидации Департамента межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами и Департамента трансграничного сотрудничества Администрации президента, взамен создав новый орган – Департамент стратегического сотрудничества.

Что известно

К этому времени обеими расформированными структурами руководил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак. По данным издания «Ведомости» от 29 августа, которое ссылается на источники, близкие к Кремлю, Козак рассматривается кандидатом на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

В то же время ряд источников сообщает, что в Кремле активно обсуждают возможную отставку Козака с нынешней должности, что фактически отодвигает его от ключевых позиций и близкого круга Путина. Ранее издание The New York Times писало со ссылкой на западные и российские источники, что Козак потерял влияние после того, как на протяжении последних месяцев настаивал на немедленном прекращении боевых действий в Украине, запуске переговоров и ограничении роли силовых структур.

О чем шла речь в материале NYT

Как отмечало The New York Times, в течение десятилетий этот политик был одним из самых преданных исполнителей самых деликатных поручений Путина. Однако, по словам трех источников, приближенных к Кремлю, а также двух западных собеседников издания, сейчас 66-летний Дмитрий Козак фактически отстранен от принятия решений и почти все его функции взял на себя заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

«Говорят, что Козак разочаровал Путина, поскольку четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой. После того как Путин начал войну в Украине в феврале 2022 года, Козак частным образом заявил, что посоветовал российскому диктатору не делать этого. Совсем недавно он сообщил коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боевых действий и проведения мирных переговоров», – говорилось в материале издания.

Аналитики ISW отметили, что информация о возможном отстранении от должности влиятельного кремлевского чиновника из-за его призывов остановить войну против Украины является дополнительным подтверждением нежелания Кремля завершать боевые действия. На это, в частности, прямо указал глава МИД РФ Сергей Лавров после саммита на Аляске 15 августа.

Напомним, в своем недавнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что целью Кремля в Украине является не оккупация некоторых территорий, а политический контроль над всем государством. Так, в ходе разговора Лавров выдвинул требования, фактически отрицающие украинский суверенитет, в частности отмену законов о языке и религии, которые являются внутренней компетенцией независимого государства.

