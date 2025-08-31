Топовый вариант самого дешевого кроссовера Tesla показали на новых фото 1 31.08.2025, 12:00

Электрокар получил мощную силовую установку.

Новая Tesla Model Y с внутренним никнеймом Juniper получила топовый вариант Performance 2026 модельного года. Таким образом самый дешевый кроссовер компании стал мощнее и быстрее. Его показали на новых официальных фото.

OBOZ.UA напоминает, что о предстоящем дебюте электрокроссовера Tesla Model Y Juniper Performance 2026 модельного года было известно заранее. Мощный и быстрый кроссовер возглавит линейку электрической модели.

Модернизацию провели по очень предсказуемому сценарию. Изменились бамперы и декор. Спереди кроссовер стал похож на электрический пикап Tesla Cybertruck, а сзади напоминает ближайшего родственника – Tesla Model 3.

Для Tesla Model Y Performance 2026 разработали другие бамперы, но в целом дизайн основан на стандартной модели. Ранее автомобиль проходил динамичные дорожные испытания на треке Нюрбургринг, поэтому были внесены изменения в ходовые настройки.

Появилась полноприводная силовая установка мощностью 460 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода Tesla Model Y Performance оценивается в 580 километров. Цена Tesla Model Y – от 39 950 долларов. Вариант Performance оценили в 61 990 евро – пока есть только европейская цена.

