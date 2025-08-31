закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Москвой мощно горит химзавод

1
  • 31.08.2025, 12:41
  • 3,022
Под Москвой мощно горит химзавод

Поднимается черный дым и разносится запах гари.

Мощный пожар вспыхнул на территории химического завода в Балашихе Московской области. Над городом клубы черного дыма, россияне жалуются на запах гари.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Утром 31 августа жители Балашихи, что в Подмосковье, написали в соцсетях о мощном пожаре. Он возник на складе химического завода.

Позже огонь перекинулся на соседние здания, тушат уже два объекта. К ликвидации пожара привлекли вертолет.

Жители Балашихи жалуются на запах гари. Густой черный дым окутал город. В сети пишут, что черный столб дыма заметен и из соседних населенных пунктов.

Пожар тушат более 80 российских МЧСников. По предварительным данным, огонь охватил 4 тысяч квадратных метров.

«Однако справиться с огнем пока не удается - мешает сильное задымление и высокая загрузка помещений», - пишут российские паблики.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип