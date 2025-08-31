Stadler опроверг заключение контракта с БелЖД о поставке 65 поездов

Stadler опроверг заключение контракта с БелЖД о поставке 65 поездов2
- 31.08.2025, 12:49
Никакие соглашения не были подписаны.
Швейцарская компания Stadler не подтвердила подписание контракта с Белорусской железной дорогой на поставку 65 поездов. В компании заявили, что переговоры действительно велись, но никакие соглашения не были подписаны.
Об этом сообщил представитель Stadler в письменном комментарии для издания Office Life.
«БелЖД и Stadler не подписали контракт», — говорится в заявлении компании. Там же пояснили, что Stadler «осознает, что в текущих условиях ни поставка поездов в Беларусь, ни производство поездов в Беларуси не допускаются».
Это сообщение последовало за заявлением первого заместителя начальника БелЖД Александра Хорошевича. Ранее он сообщал о скором заключении контракта на производство 30 электропоездов и 35 дизель-поездов на заводе «Штадлер Минск» в Фаниполе.
Представитель Stadler снова заявил, что компания «полностью соблюдает санкции», введённые в отношении Беларуси. В результате этих ограничений производство на минском заводе было, по его словам, «сокращено до минимума».
После введения санкций в 2022 году завод в Фаниполе, который на 100% принадлежит швейцарской компании, перестал выпускать подвижные составы. По последним данным, на предприятии осталось около 200 сотрудников, которые выполняют механические работы и инжиниринговые услуги «в строгом соответствии» с санкционными ограничениями.