закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Stadler опроверг заключение контракта с БелЖД о поставке 65 поездов

2
  • 31.08.2025, 12:49
Stadler опроверг заключение контракта с БелЖД о поставке 65 поездов

Никакие соглашения не были подписаны.

Швейцарская компания Stadler не подтвердила подписание контракта с Белорусской железной дорогой на поставку 65 поездов. В компании заявили, что переговоры действительно велись, но никакие соглашения не были подписаны.

Об этом сообщил представитель Stadler в письменном комментарии для издания Office Life.

«БелЖД и Stadler не подписали контракт», — говорится в заявлении компании. Там же пояснили, что Stadler «осознает, что в текущих условиях ни поставка поездов в Беларусь, ни производство поездов в Беларуси не допускаются».

Это сообщение последовало за заявлением первого заместителя начальника БелЖД Александра Хорошевича. Ранее он сообщал о скором заключении контракта на производство 30 электропоездов и 35 дизель-поездов на заводе «Штадлер Минск» в Фаниполе.

Представитель Stadler снова заявил, что компания «полностью соблюдает санкции», введённые в отношении Беларуси. В результате этих ограничений производство на минском заводе было, по его словам, «сокращено до минимума».

После введения санкций в 2022 году завод в Фаниполе, который на 100% принадлежит швейцарской компании, перестал выпускать подвижные составы. По последним данным, на предприятии осталось около 200 сотрудников, которые выполняют механические работы и инжиниринговые услуги «в строгом соответствии» с санкционными ограничениями.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип