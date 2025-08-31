На Октоберфесте в Мюнхене вода будет стоить дороже пива 31.08.2025, 13:17

А самым дорогим блюдом будет стейк, который подадут в шатре Bräurosl.

На фестивале Октоберфест в Мюнхене (Германия) за воду в этом году можно будет заплатить больше, чем за бокал пива, пишет BILD.

Литровая кружка пива будет стоить от 14,50 до 15,80 евро в зависимости от шатра. Для сравнения, в 2019 году цены были на уровне 10,80−11,80 евро, что означает рост почти на 40% за шесть лет.

За литр воды в некоторых точках будут просить более 15 евро. Средняя цена бутылки минералки составляет 10,95 евро.

Сильно выросли в этом году и цены на фестивальную еду. Половина курицы в шатре Paulaner теперь стоит 24,50 евро против 12,40 евро в 2019 году. Детские порции вроде маленьких шницелей обойдутся посетителям в 16−20 евро.

В этом году самым дорогим блюдом будет стейк, который подадут в шатре Bräurosl. Базовая версия блюда стоит 179 евро, а вариант «делюкс» с черным трюфелем и соусом бернез обойдется в 229 евро — это рекорд для пивного фестиваля.

В этом году Октоберфест пройдет с 20 сентября по 5 октября.

