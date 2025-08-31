В белорусских магазинах нашли опасный алкоголь 11 31.08.2025, 13:39

Он вызывает аллергию.

Госстандарт заинтересовался алкогольной продукцией. И не зря. С полок белорусских магазинов исчезнет сразу несколько наименований спиртных напитков, пишет «Точка».

Во-первых, в ближайшее время вы вряд ли найдете продукцию ООО «Залив.Ком» (Россия). В частности, фильтрованную пастеризованную медовуху «Мистер Икс Клубника и Барбарис» (Mr.X Strawberry&Barberry) и «Мистер Икс Вишня и Лимон» (Mr.X Cherry&Lemon).

Эта продукция не соответствует требованиям техрегламентам Таможенного союза.

В результате испытаний там обнаружили недопустимой пищевую добавку – консервант сернистой кислоты (диоксида серы), что может вызвать аллергические реакции, а также противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Причем в клубнично-барабарисовой медовухе этот показатель был вообще зашкаливающим – 56 мг/дм3.

Кроме того, производитель неверно указал ГОСТ, по которому изготавливалась эта продукция.

Во-вторых, из продажи изъяли облепиховую медовуху «Огненный великан Сурт». Ее производит другое российское предприятие – ООО «Медоварня традиции предков».

Там также обнаружили диоксид серы, который запрещен при изготовлении таких напитков. Показатель составил 25 мг/дм3.

Не в первый раз

Интересно, что в июне Госстандарт отправил в бан медовуху со вкусом «пихта-манго» под названием «Хель владычица» и ежевичная медовуха «Кровь ётуна». Эти напитки производит в все та же «Медоварня традиции предков». Претензии – наличие запрещенных консервантов.

А в мае, тоже из-за диоксида серы, запретили медовуху «Волковской пивоварни «Неправильный мед». Изготовитель – ЗАО «Московская пивоваренная компания» из Московской области.

А из-за наличия в составе сорбиновой кислоты (Е200) и ее солей в феврале в список небезопасных продуктов попал ряд продуктов оренбургской компании «Степь и Ветер».

Напоминаем: чрезмерное употребление даже разрешенного к продаже алкоголя может навредить вашему здоровью.

