закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 15:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В белорусских магазинах нашли опасный алкоголь

11
  • 31.08.2025, 13:39
  • 7,814
В белорусских магазинах нашли опасный алкоголь

Он вызывает аллергию.

Госстандарт заинтересовался алкогольной продукцией. И не зря. С полок белорусских магазинов исчезнет сразу несколько наименований спиртных напитков, пишет «Точка».

Во-первых, в ближайшее время вы вряд ли найдете продукцию ООО «Залив.Ком» (Россия). В частности, фильтрованную пастеризованную медовуху «Мистер Икс Клубника и Барбарис» (Mr.X Strawberry&Barberry) и «Мистер Икс Вишня и Лимон» (Mr.X Cherry&Lemon).

Эта продукция не соответствует требованиям техрегламентам Таможенного союза.

В результате испытаний там обнаружили недопустимой пищевую добавку – консервант сернистой кислоты (диоксида серы), что может вызвать аллергические реакции, а также противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Причем в клубнично-барабарисовой медовухе этот показатель был вообще зашкаливающим – 56 мг/дм3.

Кроме того, производитель неверно указал ГОСТ, по которому изготавливалась эта продукция.

Во-вторых, из продажи изъяли облепиховую медовуху «Огненный великан Сурт». Ее производит другое российское предприятие – ООО «Медоварня традиции предков».

Там также обнаружили диоксид серы, который запрещен при изготовлении таких напитков. Показатель составил 25 мг/дм3.

Не в первый раз

Интересно, что в июне Госстандарт отправил в бан медовуху со вкусом «пихта-манго» под названием «Хель владычица» и ежевичная медовуха «Кровь ётуна». Эти напитки производит в все та же «Медоварня традиции предков». Претензии – наличие запрещенных консервантов.

А в мае, тоже из-за диоксида серы, запретили медовуху «Волковской пивоварни «Неправильный мед». Изготовитель – ЗАО «Московская пивоваренная компания» из Московской области.

А из-за наличия в составе сорбиновой кислоты (Е200) и ее солей в феврале в список небезопасных продуктов попал ряд продуктов оренбургской компании «Степь и Ветер».

Напоминаем: чрезмерное употребление даже разрешенного к продаже алкоголя может навредить вашему здоровью.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип