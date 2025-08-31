Зеленский после разговора с Сырским анонсировал новые «сюрпризы» в глубине России 13 31.08.2025, 13:51

Стали известны подробности доклада главкома ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским. Они запланировали новые дальнобойные удары вглубь территории РФ.

Президент Украины заслушал доклад Сырского по фронту. Главное внимание - Покровское направление, где российская армия концентрирует наибольшие усилия и, соответственно, несет наибольшие потери.

Как отметил глава государства, в целом по фронту только за восемь месяцев 2025 года россияне потеряли убитыми и тяжелоранеными более 290 тысяч военных. Наибольшие потери оккупанты понесли именно в Донецкой области, не реализовав при этом ни одной из своих стратегических задач.

«На части участков фронта сейчас продолжаются наши стабилизационные мероприятия. Благодарен каждому подразделению, которое обеспечивает пополнение «обменного фонда» для Украины, каждую неделю есть соответствующие результаты», - добавил президент Украины.

Зеленский и Сырский также проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения оккупанта, ситуацию в приграничье Сумской и Харьковской областей.

«Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки», - подчеркнул он.

Зеленский также отметил украинских военных по результатам боевых действий на этой неделе:

1-й, 33-й, 225-й и 425-й штурмовые полки,

79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады,

92-ю отдельную штурмовую бригаду,

414-ю отдельную бригаду беспилотных систем,

14-ю бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины,

подразделения ССО.

